Nicușor Dan: Sistemul de termoficare a fost ignorat cu anii. Problema nu poate fi rezolvată de pe o zi pe alta / Răspunsul său, întrebat dacă e pregătit să majoreze subvenția în cazul în care va crește prețul gigacaloriei

Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, a declarat marți, pentru B1 TV, că problema termoficării în București nu va fi ușor de rezolvat, mai ales după atâția ani în care a fost ignorată. Prin urmare, situația iarna acasta va fi doar cu puțin mai bună decât în iarna trecută. Întrebat dacă e pregătit să majoreze subvenția în cazul în care va crește prețul gigacaloriei, Dan a precizat că decizia va fi una grea.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Cât de pregătită e Primăria Generală să ajute bucureștenii cu facturile de la iarnă

„Eu am făcut o campanie electorală toamna trecută și am spus foarte onest atunci că iarna viitoare va fi puțin mai bine (din punct de vedere al termoficării). Asta am spus în campanie, asta spun acum. Când neglijezi ani de zile sistemul, nu poți deodată, mai ales când ești autoritate publică și trebuie să treci prin toate procedurile de achiziție, să rezolvi problemele de pe o zi pe alta”, a declarat Nicușor Dan, pentru B1 TV.

Întrebat dacă are discuții cu reprezentanții Guvernului despre prețul gigacaloriei, Dan a răspuns: „Sunt două lucruri aici pe ce înseamnă fuziunea (cu ELCEN) și ajutorul de la Guvern pentru a face pașii necesari. Am făcut o scrisoare comună Primăria, ELCEN, Termoenergetica și creditorii ELCEN, am solicitat o întrevedere cu ministrul Energiei, ministrul de Finnațe și premier ca să găsim o soluție. Sunt extrem de deschis și aștept întâlnirea. Pe partea cealaltă, e o problemă națională care ține de echilibrul macroeconomic național. Dacă voi fi invitat, mă voi duce cu mre plăcere. E o discuție care ține de prețul gazelor, de negocierea care se face între Romgaz și ELCEN și de ANRE, care e instituția care stabilește prețul gigacaloriei”.

Întrebat dacă e pregătit să majoreze subvenția în cazul în care va crește prețul gigacaloriei, Nicușor Dan a spus: „Haideți să vedem întâi care va fi prețul pe care, în urma deciziei pe care ANRE o va lua, o va impune pentru ELCEN. Atunci ca și cumpărători de la ELCEN, ne vom face calculele împreună cu Consiliul General. E o decizie grea dar, spre deosebire de acum 10 luni, situația financiară a Primăriei e una stabilă. Am plătit o parte din datorii, am deblocat conturile pe care le-am găsit blocate, am deblocat creditele pentru investiții și, foarte important, suntem în stare să ne asumăm promisiunile – când eșalonăm niște plăți, se știe în piață că ne onorăm aceste plăți”.