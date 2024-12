Diana Stoica, despre discuțiile dintre partidele pro-europene: “Suntem în etapa în care stabilim ce vrem să facem împreună, să punem niște baze solide, un calendar cu niște măsuri concrete pe care să le luăm” (VIDEO)

(USR) a discutat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre formarea unei pro-UE și pro-NATO, subliniind importanța stabilirii unor reforme comune. Ea a menționat că, în prezent, echipele de negociere sunt deschise la discuții și că este esențial să se decidă ce măsuri concrete vor fi implementate, în special în contextul reducerii cheltuielilor bugetare, având în vedere situația economică dificilă.

De asemenea, Diana Stoica a subliniat că, deși există întrebări despre cine va fi premier sau candidatul la prezidențiale, aceste aspecte nu sunt priorități, în acest moment, ci mai degrabă stabilirea unei baze solide pentru colaborare.

„Noi suntem în etapa în care stabilim ce vrem să facem împreună”

Diana Stoica a fost întrebată dacă USR-ul ar fi de acord cu un premier tehnocrat.

“În primul rând, noi am mers cu inima deschisă și în continuare colegii care sunt în echipa de negociere sunt cu inima deschisă. Sigur că, în linii roșii, în sensul în care dorim să se facă niște lucruri, pentru că altfel nu cred că are sens să facem această alianță. Noi, totuși, ne-am pus la masa acum câteva zile, am stabilit că vrem să formăm o alianță pro-UE și pro-NATO și că ne vom asuma împreună niște reforme. Acum este momentul în care, din punctul meu de vedere, se definitivează aceste reforme. Decidem ce vrem să facem împreună și sunt de acord cu ambii colegi care au luat cuvântul mai devreme. Este prea puțin important numele, știu că toată lumea vrea să știe cine va fi premier, cine va fi candidatul la prezidențiale, dar nu am ajuns încă acolo.

Noi suntem în etapa în care stabilim ce vrem să facem împreună, să punem niște baze solide, un calendar cu niște măsuri concrete pe care să le luăm pe partea de reducere a cheltuielilor bugetare, pentru că suntem într-o situație economică și vom avea un an greu în față, pe partea de reorganizare administrativ, adică sunt niște lucruri care se vor definitiva în aceste clipe.

(…) Vom forma niște grupuri pe domenii, grupuri de lucru pe domenii transpartinice, cu reprezentanți de la fiecare partid, ca să definitivăm aceste reforme și de acolo pornim discuția. Cine le va implementa e mai puțin relevant, atâta vreme cât decidem ce vrem să facem împreună.

Dar, din punctul meu de vedere, USR, apropo de candidat la prezidențiale, Elena Lasconi a fost votată, sigur, în Congresul USR. Ea este în continuare candidata pe care noi o susținem. E singurul candidat care a intrat în turul 2 și a obținut 1,7 milioane de voturi.

Așa că, sigur, există foarte multe persoane care pot fi la fel de bune, dar singura care a trecut de testul votului acum câteva săptâmâni este Elena Lasconi”.