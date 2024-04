Oana Țoiu (USR): Coaliția de guvernare încearcă să joace Bucureștiul la păcănele. Nu funcționează așa. Bucureștenii sunt, totuși, niște oameni cu pretenții (VIDEO)

Deputata USR, Oana Țoiu, a comentat în emisiunea Bună, România, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, din cursa pentru Primăria Capitalei și lansarea noilor candidați, din partea PSD și Sebastian Burduja din partea PNL..

„PNL-ul nu are niciun candidat cu șanse în joc”

Oana Țoiu este de părere că alianța PSD-PNL “încearcă să joace Bucureștiul la păcănele” și că “felul acesta de a juca la ruletă viitorul Bucureștiului nu va fi unul care va putea convinge votanții”.

„Este ceea ce spuneam noi de mult timp și anume că coaliția asta de guvernare încearcă să joace Bucureștiul la păcănele și nu funcționează așa. Bucureștenii sunt, totuși, niște oameni cu pretenții, cu pretenții mari, cu pretenții foarte mari, așa că felul ăsta de a juca la ruletă viitorul Bucureștiului nu va fi unul care va putea convinge votanții. Însă, va conta ca bucureștenii să iasă la vot pe 9 iunie, pentru că acum 4 ani am avut una dintre cele mai mici prezențe la vot din istoria alegerilor locale în București – 37 %. Ca să ne păstrăm traiectoria asta de modernizare cu Nicușor Dan, o să fie nevoie de o prezență de vot mai mare.

Nu putem să spunem că PSD-ul are candidat propriu și PNL-ul are candidat propriu. PSD o are pe doamna Firea și PSD-ul îl are și pe domnul Burduja, ca iepuraș, să ia din voturile lui Nicușor Dan. PNL-ul nu are niciun candidat cu șanse în joc”.