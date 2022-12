Petre Daea, către un jurnalist: „Nu prea e bine la mărimea pe care o aveţi să luaţi un kg de jumări. Vă ajung 100 de grame”

Petre Daea (PSD), ministrul Agriculturii, s-a luat de aspectul fizic al unui jurnalist, care-l întrebase ce părere are despre faptul că un kilogram de jumări costă 120 de lei. „La dvs. nu prea e bine la mărimea pe care o aveţi să luaţi un kg de jumări. Vă ajung 100 de grame”, i-a spus ministrul. Totul s-a întâmplat la târgul producătorilor din curtea Ministerului Agriculturii, informează . Ulterior, Petre Daea a cerut scuze pentru cele afirmate.

Petre Daea, comentarii despre aspectul fizic al unui jurnalist

Întrebat cum i se pare faptul că un kilomgram de jumări a ajuns să coste 120 de lei la acest târg, Daea a răspuns: „Face bine pentru români şi o să vă dau şi dvs. mai puţine jumări la volumul dvs.”.

Când jurnalistul a repetat întrebarea, ministrul a afirmat: „E un preț al interesului pentru domeniu și Fiecare dintre noi nu e bine niciun kg să luăm, iar la dvs. nu prea e bine la mărimea pe care o aveţi să luaţi un kg de jumări. Vă ajunge 100 de grame”.

A urmat apoi acest dialog:

Ziarist: Auziţi, domnule ministru, aveţi o problemă cu persoanele grase?

Petre Daea: Nu. Am o problemă cu persoanele inteligente ca dvs. şi veniţi lângă mine aici şi să vă răspund şi eu tot aşa cu oferat aceasta.

Ziarist: Credeam că aveţi probleme cu persoanele grase.

Petre Daea: Nu am.

Ziarist: Sigur nu aveţi?

Petre Daea: Nu am niciun fel de problemă. Am toată dragostea pentru oameni indiferent cum arată, iar dvs. arătați atât de bine încât vă ofer o jumară.

Ziarist: Păi m-ați făcut gras şi acum….

Petre Daea: Nu v-am făcut gras, vă fac cum sunteţi.

Petre Daea: „Dacă am discriminat pe cineva, îmi cer scuze”

Ulterior, într-o intervenție pentru Antena 3 CNN, ministrul Agriculturii a cerut scuze și a spus că e un om „care îi prețuiește pe toți”.

„Nu trebuie să o ia ca pe o jignire. În viața mea nu am jignit pe nimeni. (…) M-a întrebat m-ați făcut gras, i-am zis nu, vă fac cum sunteți. (…) Îmi cer scuze dacă dumnealui s-a simțit, eu am comunicat foarte bine cu dumnealui. (…) Nu rămân dator cu niciun răspuns. (…) Niciodată nu am jignit jurnaliștii. Nu am nimic de ascuns. (…) Eu sunt un om care îi prețuiește pe toți. (…) Dacă am discriminat pe cineva, îmi cer scuze”, a spus Petre Daea, potrivit