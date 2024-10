Poziție fermă a PSD și a premierului Ciolacu privind Planul Fiscal al României: taxele și TVA nu cresc, iar investițiile vor continua

Guvernul condus de Marcel Ciolacu pregătește Planul Fiscal pe care-l va supune discuțiilor cu reprezentanții Comisiei Europene până la începutul lunii septembrie, înainte de a fi prezentat Executivului de la Bruxelles pe 15 octombrie. Premierul a anunțat că acesta va cuprinde măsuri care nu vor împovăra mediul de afaceri și românii cu noi taxe sau creșterea TVA, dar care vor permite continuarea programului major de investiții, esențial pentru dezvoltarea țării.

Obiectivul României este de a negocia un plan fiscal care să permită o ajustare a deficitului în șapte ani, dar care să permită programul de investiții masive pentru dezvoltării României. Planul pe care Guvernul Ciolacul dorește să îl supună negocierii este de reducere a deficitului cu 0,7% din PIB pe an, astfel încât să se ajungă la o scădere a acestuia de la 6,9% în 2024, la sub 3% la finalul perioadei, ținta impusă de Bruxelles.

Principalul argument folosit de Premier în acest sens este faptul că în 2024, în deficitul la 6 luni, de circa 3,6% din PIB, 75% este format din investiții. Acestea s-au ridicat la suma de 47 miliarde de lei în primul semestru, ceea ce înseamnă 2,65% din PIB, în timp ce cheltuielile de funcționare ale statului și de susținere a 11 milioane de cetățeni au reprezentat doar un punct procentual.

„În primul rând, noi am avut un acord cu Comisia Europeană pe trei ani, de la un deficit 9,2%, istoric, cel mai mare din Europa, inimaginabil pentru orice Guvern, şi ne-am asumat că până în trei ani ajungem la 3%, într-un an în care accesul la fonduri europene era unul imens, în care închideai un exerciţiu financiar trecut, 2016 – 2020, unde aveai obligaţia să vii cu o finanţare de 15%, aveai exerciţiul financiar actual, care începuse după un an de zile să aibă proiecte mature şi aveai investiţiile din PNRR. (…) Cum poţi să-ţi asumi, în momentul de dezvoltare cel mai important al României, un deficit de 3%? Cu adevărat, ce ne-a zis Comisia şi am respectat şi o să respectăm şi anul acesta – sub nicio formă să nu avem deficit pe consum. (…) Am ajuns cu Comisia la un dialog şi, normal, cu următoarea Comisie o să parafăm acordul să avem pe şapte ani intrarea în deficitul asumat de la Maastricht de 3%, cu 0,74% scădere anual. Aceasta arată că nimeni nu doreşte să majoreze niciun impozit şi nicio taxă”, a declarat Premierul Marcel Ciolacu.

Planul fiscal al Guvernului Ciolacu nu va include mărirea taxelor sau a TVA

Guvernul condus de Marcel Ciolacu exclude, dintre măsurile de reducere a deficitului, modificarea impozitului pe salarii prin creșterea cotei unice sau impozit progresiv și creșterea TVA. În schimb, există deja mai multe direcții de acțiune pentru reforma fiscală, iar prioritatea este continuarea măsurilor angajate pentru reducerea evaziunii fiscale în baza digitalizării și a modulelor de risc dezvoltate prin inteligența artificială.

„O reformă fiscală nu înseamnă că vor fi introduse mai multe taxe. Eu am promis că o să fac digitalizarea ANAF, după 30 şi ceva de ani când nimeni nu a făcut-o. În afară de bază, avem 12 module deja în implementare cu companii de renume în acest domeniu şi momentan avem încasările pe care le-am aşteptat”, a afirmat Premierul Marcel Ciolacu.

Premierul Ciolacu este tranșant: ”Eu investițiile din România nu le opresc”

O altă prioritate a Planului Fiscal este continuarea investițiilor. „Am preluat cu un deficit de 6,8, în cea mai mare dezvoltare a României, fiind aceste proiecte europene suprapuse. Cu adevărat, şi eu, şi dumneavoastră încă mai cercetăm şi aştept de la analişti să aflu pe ce s-au dus 200 de miliarde împrumutaţi, adevărat, după pandemie, unde se regăsesc ei în economia din România, în infrastructura din România? Eu văd că în acest moment în infrastructura rutieră sunt miliarde de euro. Vreo 750 de km de autostradă şi drum expres în acest moment în lucru, nu poveşti. Văd că avem cele mai mari investiţii în energie, de miliarde de euro, atât public, cât şi privat, atât companiile unde statul român e majoritar, cât şi în zona privată. N-am mai auzit până acum.

Trebuie să ne hotărâm, vreţi să intrăm în logica în care, în două luni, dacă vreţi, eu opresc orice investiţie şi avem deficit 3%? Nu am o problemă. Cu toate cheltuielile care s-au mărit la salarii şi ştiţi bine că cheltuielile la salarii s-au mărit anul trecut la învăţământ şi la sănătate, după o criză socială şi după cea mai mare grevă din sistemul de învăţământ. (…) Va fi o negociere la ECOFIN, din punctul meu de vedere, vom încerca să avem în şapte ani acordul de reintrare în… Repet, prefer să mă întrebaţi zilnic asupra deficitului şi să continui investiţiile. Eu investiţiile din România nu le opresc. (…) Lăsaţi-ne să negociem cu Comisia. Lucrurile acestea nu se negociază public”, a precizat Premierul Marcel Ciolacu.

Banca Mondială a validat deja drumul asumat de Guvernul Ciolacu pentru dezvoltarea României

Un argument puternic al Executivului în negocierile cu membrii Comisiei Europene este poziția Băncii Mondiale, care a acordat țării noastre un împrumut pentru acoperirea deficitului după ce analizele de risc ale experților instituției au confirmat că acesta are cauze obiective. Este vorba despre investițiile masive inițiate de PSD și puse în practică de Guvernul Marcel Ciolacu care au avut drept efect plasarea României în topul european al creșterii economice și înscrierea sa fermă pe o traiectorie care să-i permită să devină o forță regională.

”Banca Mondială ne-a acordat un împrumut pentru acoperirea deficitului. Presupun că Banca Mondială a văzut ritmul de dezvoltare a României şi nu a considerat un risc pentru plasament în România”, a declarat Premierul Marcel Ciolacu.

Investițiile publice în infrastructura mare prognozate pentru anul în curs sunt cu 20% mai mari decât anul trecut, fiind prevăzute peste 120 de miliarde de lei de la bugetul național și din fonduri europene, ceea ce reprezintă echivalentul a 7,2% din PIB. România se apropie astfel de ținta de 10% din PIB, anunțată de Premierul Ciolacu încă din mai 2023.

PSD este partidul care introduce în România salariul minim european, are cei mai mulți primari și președinți de Consilii Județene campioni ai proiectelor cu bani de la Comisia Europeană și a reușit, în actuala guvernare, să ducă absorbția de fonduri europene la peste 97%.

Material susținut de PSD