Premieră negativă în orașul primarului USR Dominic Fritz. Gest scandalos. De la Revoluție nu s-a mai întâmplat așa ceva

De 32 de ani, cetățenii Timișoarei au fost obișnuiți ca pe data de 20 decembrie, la ora 12:00, sirenele antiaeriene să sune timp de trei minute, un omagiu pentru eroii din 1989, ce amintește totodată de momentul în care orașul din vestul țării a devenit primul din România care s-a revoltat împotriva comunismului.

În 20 decembrie 2021, sirenele antiaeriene din Timișoara nu au mai sunat, în premieră. Astfel, primarul Dominic Fritz a mai bifat o premieră negativă. Edilul local face parte din USR, partid considerat de un număr semnificativ al adversarilor politici și totodată, etichetat de internauți drept extremist și neomarxist, ce presupune, printre altele, „diluarea” valorilor și tradițiilor naționale. O fi o coincidență?! Cetățenii din Timișoara s-au arătat revoltați.

Revoluționarii, revoltați de gafa Primăriei Timișoara

„Ruşine să vă fie!”, au strigat din balconul Operei câţiva revoluţionari veniţi să celebreze trecerea celor 32 de ani de la momentul în care Timişoara devenea primul oraş liber de comunism din România.

De vină ar fi fost o problemă tehnică a instalaţiei de sonorizare şi alarmare aflată în gestiunea Primăriei Timişoara, informează News.ro.

„Primăria gestionează modul de acţionare a sirenelor. Din câte am înţeles, e o problema tehnică strict pe cea amplasată în Piaţa Operei. De dimineaţă, când au verificat softul, era OK şi la ora 12:00 s-a întâmplat ceva. Primăria, prin SVSU, are în gestiune mentenanţa sirenelor”, au declarat reprezentanţii ISU Timiş.