Raluca Turcan: Florin Cîțu va câștiga alegerile din PNL. Românii sunt sătui de promisiuni, singurele garanții sunt faptele, iar faptele arată că Guvernul a reușit lucruri importante

Raluca Turcan, ministrul Muncii și prim-vicepreședinte al PNL, a afirmat, vineri, că Florin Cîțu și echipa care-l susține în cursa pentru șefia partidului, echipă din care face parte și ea, vor câștiga competiția internă și vor face o bună guvernare a României. Turcan a mai spus că românii s-au săturat de promisiuni, vor fapte, iar „faptele arată că Guvernul Cîțu a reușit lucruri importante”.

„Motiunea „Romania liberala”, sustinuta de Florin Citu, este motiunea modernizarii PNL si a modernizarii Romaniei, iar reformele demarate la ministerul Muncii sunt piatra de temelie pentru reforma statului.

Reusita acestei motiuni pentru PNL se va vedea in alegerile din 2024. Florin Citu si echipa pe care a creat-o in aceste saptamani vor castiga alegerile in PNL si vor face, alaturi de partenerii din actuala Coalitie, o buna guvernare a Romaniei – pentru ca aceasta este prioritatea si aceasta este asteptarea romanilor.

Romanii sunt satui de promisiuni, singurele garantii reale sunt faptele, iar faptele arata ca guvernul Citu a reusit lucruri importante”, a scris Raluca Turcan, pe Facebook.

Ministrul a scris apoi că Guvernul a susținut companiile în pandemie pentru ca acestea să poată păstra locurile de muncă: „7,3 miliarde de lei, masuri active care au functionat pana la jumatatea acestui an”. Așa se explică, spune ea, creșterea economică de 13,6% în trimestrul II din acest an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În ultimele șapte luni, a mai precizat Turcan, au apărut încă 120.000 de noi locuri de muncă.

„Aceste rezultate economice arata ca guvernul Citu a actionat corect si ne ofera certitudinea unei evolutii economice bune in acest an, dupa o criza economica dura anul trecut si in conditiile in care ne confruntam cu presiuni economice globale majore determinate de dezechilibrele in lanturile de aprovizionare si de cresteri-record ale preturilor la materiile prime”, a mai scris Turcan.

Ministrul a mai precizat că au început schimbările legislative promise în domeniul pensiilor, al salarizării, asistenței sociale, pieței muncii și digitalizării.

Raluca Turcan a vorbit apoi despre rolul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în reforma sistemului de pensii: „Presupune o alocare de 368 de milioane de euro pentru reforme în domeniul muncii și protecției sociale. Alocarea pentru reforma sistemului de pensii urmareste un nou cadru legal echitabil, predictibil și sustenabil, iar banii vor merge concret către susținerea procesului de evaluare a dosarelor de pensii aflate în plată, respectiv către servicii electronice avansate prin digitalizarea Casei Naționale de Pensii Publice și a structurilor teritoriale. Exista, de asemenea, o alocare consistenta pentru dezvoltarea componentei de infrastructură socială: reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități si dezvoltarea infrastructurii sociale pentru copii”.

Rezultatul, a mai precizat prim-vicepreșeidntele PNL, se va vedea în buzunarele românilor.

„Prin toate aceste masuri modernizam Romania, asta este baza platformei „Romania Liberala” sustinuta de Florin Citu, viitorul presedinte al PNL”, a încheiat Raluca Turcan.