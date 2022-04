Sorin Cîmpeanu: Abandonul școlar, o problemă extrem de gravă. Există diferențe uriașe între cel din mediul urban, care este sub 5%, și cel din rural, care este peste 25% (VIDEO)

Abandonul școlar este o problemă extrem de gravă și sunt necesare acțiuni integrate în acest sens, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, joi, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, unde a prezentat o parte dintre inițiativele de la Ministerul Educației.

Sorin Cîmpeanu, pe B1 TV: „În mod sigur abandonul școlar este o problemă extrem de gravă”

„În mod sigur abandonul școlar este o problemă extrem de gravă, un abandon de 15,3% care a crescut la 15,6% în 2020 și așteptăm cu îngrijorare datele despre anul 2021, criza sanitară a crescut abandonul școlar, alături de diferențele uriașe între abandonul școlar în mediul urban, care este sub 5%, și în mediul rural, care este peste 25%, în condițiile în care la nivel european diferențele sunt între 10% și 11%, iată că în România, din păcate, sunt între 5% și 25%, necesită acțiuni integrate”, a punctat ministrul Educației.

El a explicat că și este parte a unor acțiuni integrate.

„Aș vrea să reamintesc faptul că recent am semnat contractele de finanțare pentru un număr de 1.415 școli care sunt definite ca fiind cu risc mare pentru abandonul școlar. Finanțarea se face până la 200.000 de euro per școală și este pentru prima oară când finanțarea se face integrat, adică avem în vedere și suport acordat, spre exemplu, pentru excursii, participarea în tabere, avem achiziția de echipament IT, echipament sportiv, avem plata orelor remediale și orelor de meditație, avem foarte multe acțiuni care sunt eligibile într-o manieră flexibilă la nivelul unei școli.

Gândiți-vă că e vorba de școli din mediul rural cu precădere, 80% sunt școli din mediul rural cele care beneficiază de aceste finanțare, în care numărul de copii este foarte mic, deci o finanțare de până la 200.000 de euro + TVA per școală înseamnă o finanțare importantă per elev”, a adăugat oficialul.