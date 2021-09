Stelian Ion: Am primit semnale clare că n-ar trebui să coordonez eu numirea procurorilor de rang înalt, ci altcineva pentru a avea un deznodământ dinainte știut / Mi-am dorit mereu un dialog cu Președintele și nu numai (VIDEO)

Stelian Ion, ministrul pe care Florin Cîțu a anunțat joi seară că îl remaniază, a vorbit despre culisele activității sale la Ministerul Justiției și susține că de-a lungul timpului a primit „semnale foarte clare” cum că n-ar fi în regulă că un membru USR sau el în mod special ar putea să coordoneze activitatea de numire a procurorilor de rang înalt, ci „ar trebui să o facă altcineva pentru a avea un deznodământ dinainte știut”.

„Am început procedura de selectare a candidaților pentru aceste funcții de procurori de rang înalt – în primul rând, este funcția vacantă de mai mult de timp de procuror-șef DIICOT, sunt și alte funcții, șef de secție la DIICOT, șef de secție la DNA, foarte importante cu toate acestea. Am primit mai multe semnale de-a lungul timpului cum că nu e în regulă că un ministru USR sau eu în special aș putea coordona această activitate și că n-ar trebui să o fac eu, ar trebui să o facă altcineva pentru a avea un deznodământ dinainte știut”, a declarat Stelian Ion.

El susține că a primit „semnale foarte clare”.

„Au fost semnale foarte clare în acest sens. Eu nu am spus lucrurile acestea răspicat, dar dacă lucrurile se desfășoară într-o anumită cronologie și se confirmă toate aceste lucruri, concluziile le putem trage. Nu vreau să accentuez, eu chiar ieri am făcut public lista cu candidații. Mă uit în Monitorul Oficial, mă uit să văd ce se întâmplă, dacă este semnat sau nu decretul prezidențial, vom vedea, până atunci îmi fac datoria ca la carte, cum am făcut-o până acum. Ce este important pentru mine este să am conștiința împăcată, și chiar am conștiința împăcată că am făcut lucrurile exact așa cum trebuia”, a adăugat Stelian Ion.

Întrebat dacă presiunile erau făcute pentru ca USR să nu se implice în procedura de selecție, Stelian Ion a spus: „Este mai degrabă vorba… nu despre un partid anume, USR sau PNL, sau… este vorba despre maniera în care se discută. Eu văd această procedură ca una care trebuie să fie transparentă, una în care să colaboreze instituțiile, să dialogheze pe cât le permite atribuția legală și în final, la finalul procedurii, să fie niște propuneri care să fie și acceptate de Președinte, care este cel care are ultimul cuvânt, să aibă și girul CSM dacă se poate, adică Secției pentru procurori, toate lucrurile acestea trebuie îndeplinite. De asta am și pus accentul chiar și pe propunerile de modificare a legislației, când vom ajunge acolo, deocamdată avem niște propuneri și nici măcar n-au fost înaintate Parlamentului, ca această procedură să fie una echilibrată, în care nu doar un actor sau doi actori, în orice caz factorul politic, să aibă singurul cuvânt”.

Întrebat dacă președintele Klaus Iohannis nu este mulțumit de cei care s-au înscrise, el afirmat: „Eu vreau să vă spun că îmi doresc și mi-am dorit întotdeauna un dialog și cu Președintele, și nu doar cu Președintele, am căutat întotdeauna acest… Nu știu dacă este mulțumit, lucrurile acestea se pot vedea ulterior, dar mesajul meu către procurori este acela să fie încrezători în activitatea lor, în forțele proprii, să nu accepte niciodată semnale politice de niciun fel în activitatea pe care o desfășoară. Noi, politicienii, suntem datori să le oferim tot sprijinul magistraților, nu doar procurorilor, și judecătorilor, să le oferim ce au nevoie din punct de vedere logistic pentru a-și desfășura activitatea în condiții de independență, imparțialitate”.