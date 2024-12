Stelian Tănase: Serviciile de stat sunt infestate de „foști”, de nepoții, de copiii, de cumnații celor din Securitatea din anii `80. Noua majoritate parlamentară ar trebui să înceapă printr-o epurare masivă a instituțiilor de forță (VIDEO)

Noua majoritate parlamentară ar trebui să înceapă printr-o epurare masivă a instituțiilor de forță, s-a arătat de părere scriitorul Stelian Tănase, marți, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

„Eu am o bănuială și, dacă îmi permiteți, v-o spun. Toate aceste servicii de stat vechi, mai ales instituțiile de forță, sunt infestate de „foști”, de nepoții, de copiii, de cumnații celor din Securitatea din anii `80 (…). Sunt niște posturi patrimoniale, ele se transmit din tată în fiu. Dacă unul a fost director general al direcției cutare în anii `70, fiți convinsă că acum nepotul lui este în post la SRI sau la spitalul de stat nu știu care, sau la radio și televiziune”, a declarat Stelian Tănase.

„Aceste locuri se transmit, se rostogolesc, copiii consideră că e dreptul lor să moștenească, ceea ce evident este o tâmpenie, dar lucrurile se întâmplă. Duceți-vă într-un spital de stat. Eu am avut această tristă experiență – și ce am văzut acolo nu vreau să vă povestesc. Erau toți nepoți, cumnați. Și la Televiziunea Română, când am fost, erau toți așa, erau neamurit toți, sau aproape, să nu exagerăm, că nici asta nu e bine”, a adăugat scriitorul.

„Deci în aceste instituții de stat există această boală, însă această chestiune are pentru noi și un alt aspect. Dacă ai în instituțiile care trebuie să protejeze statul asemenea personaje de sorginte comunistă sau de sorginte rusească, pentru că mulți pe vremea aia, Securitatea era foarte fidelă Moscovei, atunci chiar avem o problemă. Principalul lucru pe care îl văd eu că ar trebui făcut – și sper guvernul, sau, mă rog, schița de guvern, sau majoritatea parlamentară care se stabilește în aceste reuniuni să înceapă printr-o masivă epurare a instituțiilor de forță, masivă, și care să plece de la acest criteriu, cine e tac-tu, cine e bunică-tu, a fost la Moscova, n-a fost la Moscova, unde a făcut serviciul, etc., etc., că aici este zona cea mai fragilă”, a mai spus Stelian Tănase.