Stroe (PNL): Mandatul lui Nicușor Dan e o istorie tristă, care trebuie corectată urgent. E nevoie de reformarea administrației din București. Burduja e omul potrivit pentru acest obiectiv (VIDEO)

Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL, s-a arătat încrezător în șansele colegului său Sebastian Burduja de a câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei. Scopul, a precizat acesta, e „reforma administrației publice” după mandatul lui Nicușor Dan, care a fost „o istorie tristă ce trebuie corectată urgent”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV.

Stroe explică de ce Burduja e bun pentru Primăria Capitalei

„Candidatul nostru e de departe un om cu foarte , un om mult mai dinamic, dezinvolt și pregătit decât primarul în funcție sau alți candidați exotici precum Piedone. Există o decizie ușor întârziată în ce privește desemnarea unor candidați separați. Asta e o decizie a coaliției de a ne promova propriul candidat. Noi rămânem consecvenți. De altfel, propunerea noastră a fost din primul moment pentru Burduja.

Evident, considerăm că are câteva atuuri: e cel mai tânăr candidat, n-are experiența tristă a unor mandate anterioare eșuate, e un om foarte bine pregătit la universități din SUA precum Standford și Harvard, e un om cu un doctorat în Economie, a confirmat în mandatele de ministru la Digitalizare și Energie. E un om cu cea mai extinsă și prestigioasă experiență profesională. A lucrat în Organizația Națiunilor Unite, Banca Mondială, în Guvern ca secretar de stat. E un om extrem, extrem de bun, care se diferențiază de toți ceilalți și are toată încrederea noastră.

Șansele, din punctul nostru de vedere, cresc odată ce avansăm în campania electorală și Sebastian e cunoscut de toți bucureștenii pentru că, prin tradiție, electoratul de dreapta din București se manifestă cu preponderență în zona alegerilor locale și

Avem motive foarte clare să fim optimiști”, a declarat Ionuț Stroe.

Stroe, despre mandatul lui Nicușor Dan: O istorie tristă

Cât despre retragerea fostului candidat comun Cătălin Cîrstoiu, Stroe a spus că menținându-l „lucrurile nu puteau avansa și riscam (…) să compromitem obiectivul de la care am pornit, anume reformarea administrației publice locale în București. Această etapă a mandatului lui Nicușor Dan, e din punctul nostru de vedere, o istorie tristă care trebuie corectată urgent. Așa că am socotit prin această regândire a strategiei că putem să câștigăm mult mai lejer o competiție cu Nicușor Dan (…) și în Consiliul General, care să depășească 50%. (…) Un primar fără Consiliu nu are prea multe lucruri de făcut, practic e legat de mâini și de picioare”.