Tanczos Barna, întrebat ce cumpără el și e mai scump: „De obicei eu duc plasa. În piață se văd scumpiri la toate produsele” / Despre facturile la energie: După unele de 120 de lei, am primit una de corecție de 1.900 (VIDEO)

Tanczos Barna, ministrul Mediului, a admis că se văd scumpirile în piață la toate produsele. Acesta a precizat că, de obicei, soția sa face cumpărăturile, dar și el a văzut că prețurile sunt mai mari. Întrebat despre facturile la energie electrică, ministrul a spus că după mai multe luni în care i-au venit 100 – 120 de lei, a avut de plătit și o factură de corecție de 1.900.

Tanczos Barna, despre prețurile la energie electrică și alimente

Întrebat cât i-a venit ultima factură la curent la casa pe care o are în Harghita, ministrul a răspuns: „Ultima factură… Am schimbat prea târziu contractul sau furnizorul la energie electrică, drept urmare vreun an de zile am primit facturi mici de 100 – 120 de lei, apoi am primit una de 1.900 de lei. Pe un fel de paușal probabil… Știu, că eu am plătit factura. Acum, dacă mă întrebați de pâine, la pâine avem alte prețuri că noi avem pâine cu cartofi acasă și prețurile sunt altfel. (râde) Deci a fost o regularizare. În fiecare lună a venit 120 de lei, până a venit factura de corecție de 1.900 de lei. Am schimbat contractul, s-a ocupat soția…”

Întrebat ce cumpără el și e mai scump, Tanczos Barna a răspuns: „De obicei eu duc plasa. De obicei cumpără soția, eu nu prea fac cumpărături. Scumpirile sunt evidente. De exemplu, în domeniul în care lucrez, s-a triplat prețul mesei lemnoase, s-a triplat prețul cherestelei, s-a dublat prețul la fier beton, că toate investițiile sunt mai scumpe. Și în piață se văd scumpiri la toate produsele, și la apă minerala, și la celelalte”.