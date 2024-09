Theodor Stolojan are 3 pensii, după ce a fost premier, europarlamentar și economist la Banca Mondială. Câți bani încasează în total pe lună

Fostul lider PNL Theodor Stolojan încasează lunar bani din trei pensii, dar acesta insistă că „niciuna nu are caracteristică de ”. El a spus, la , cât încasează în total pe lună. Stolojan a fost de două ori premier, europarlamentar și senior economist la Banca Mondială.

Ce pensii încasează Theodor Stolojan

„Am trei pensii. Am pensie bazată pe contributivitate din România, care a ajuns acum în urma recalculării la 9.700 lei. Aveam 6.000 și ceva înainte de . Deci 18 ani de zile de pe contributivitate eu am fost păgubit tot timpul.

Am o pensie de la Banca Mondială, care e o pensie cum e pilonul doi de pensii private în România”, a declarat Theodor Stolojan, pentru Digi24.

Întrebat cât primește în total pe lună, acesta a răspuns: „iau în jur de 4.500 de euro”, adică 22.500 de lei.

Theodor Stolojan mai are două surse de venit pentru că a fost europarlamentar și economist la Banca Mondială, unde „lunar îmi reținea din salariu și se acumula într-un fond care pe urmă era cam ca la pilonul doi obligatoriu de pensii. Și am o pensie de la Parlamentul European, însă niciuna din astea nu are caracteristica de pensie specială, n-atinge nebunia pe care am creat-o în România”.