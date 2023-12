UPDATE// Cătălin Drulă: Cer un mandat pentru construirea unui pol de dreaptă care să unească în jurul USR toate forțele care vor o Românie liberă și europeană (LIVE)

UPDATE: ora 12:45//De la PNRR vom porni programul de guvernare al USR pentru 2024, a transmis Cătălin Drulă. Președintele USR a cerut crearea unui pol de dreaptă care se unească în jurul USR toate partidele care vor o Românie liberă și europeană.

„Cu toții am intrat în politică cu credința că e nevoie de o schimbare profundă și România de astăzi are mai mare nevoie mai mult ca niciodată de această schimbare… PNRR este cel mai mare plan de reforme de sute de milioane pentru dezvoltarea țării. USR a obținut prin PNRR e ca mai mare finanțare din istorie. PNRR înseamnă reforme, înseamnă investiții și înseamnă un salt spre viitor. PNRR este planul făcut de USR și de la PNRR vom porni programul de guvernare pentru 2024. PNRR nu înseamnă doar bani pentru școli, pentru spitale, pentru autostrăzi înseamnă și o reformă radicală a Statului Român, înseamnă așezarea societății românești. PNRR este planul nostru de țară, planul pentru un viitor mai bun!… Vă cer astăzi un mandat pentru construirea unui pol de dreaptă care să unească în jurul USR toate forțele care vor o Românie liberă și europeană”, a declarat președintele USR, Cătălin Drulă, sâmbătă.

Ludovic Orban: Cel mai bine pentru România este să ne unim eforturile și obiectivul să fie câștigarea alegerilor parlamentare și prezidențiale

UPDATE: ora 12:00//Ludovic Orban a susținut că cel mai bun scenariu politic pentru România în 2024 este ca partidul Forța Dreptei să își unească eforturile cu USR și obiectivul să fie câștigarea alegerilor parlamentare și prezidențiale.

„Mi am dat seama că este nevoie de o nouă construcție politică și am vrut să fiu parte din această construcție, după 25 septembrie 2021. Am luat decizia de a rămâne în politică pentru a da tot ceea ce știu, tot ceea ce am mai bun pentru a pune la dispoziția unei construcții politice democratice, oneste, serioase tot ce poate fi folositor.

În final, convingerea mea este că cel mai bine pentru România este să ne unim eforturile toți cei care gândim în sensul acesta. Pentru că obiectivul pe care trebuie să-l aveți și dumneavoastră și orice om care își iubește țara și care dorește o schimbare în bine trebuie să fie câștigarea alegerilor, câștigarea alegerilor parlamentare și prezidențiale. Chiar dacă astăzi pare un vis îndepărtat, eu vă garantez că este posibil și am încredere că veți alege în această direcție”, a declarat Ludovic Orban la Congresul USR.

Peste 800 de delegaţi USR se reunesc sâmbătă la Congresul Uniunii Salvaţi România. Evenimentul se desfășoară între orele 11:00-16:00, la București, iar printre invitați se vor număra și reprezentanți ai partidelor ALDE Europe, UDMR, PMP, Forţa Dreptei.

Membrii USR vor vota un mandat de negociere important pentru 2024, iar Cătălin Drulă va prezinta viziunea USR pentru anul electoral ce urmează. Pe agendă se află și cele 10 angajamente pe care partidele de dreapta trebuie să și le asume pentru modernizarea României, potrivit mesajului postat pe pagina de Facebook a partidului.

Potrivit programului oficial transmis de USR, vor fi prezenţi şi vor lua cuvântul Kira Rudik – vicepreşedinte ALDE Europe, Kelemen Hunor – preşedintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Eugen Tomac – preşedintele Partidului Mişcarea Populară, Ludovic Orban – preşedintele Forţa Dreptei şi Nicuşor Dan – primarul Capitalei.

La ora 12.00 este programat discursul preşedintelui USR, Cătălin Drulă care va prezenta viziunea România 2024.