Valeriu Nicolae, despre Tănase Stamule (PNL): „A luat o poală de bani din patru locuri la stat, inclusiv de la universitate” (VIDEO)

După ce a avut un schimb dur de replici cu Tănase Stamule de la PNL duminică seara într-o intervenție pentru B1 TV, Valeriu Nicolae a revenit cu noi dezvăluiri pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui Valeriu Nicolae, Tănase Stamule “a luat o poală de bani din patru locuri la stat, inclusiv de la universitate”. Același lucru ar fi valabil și pentru soția sa, care ar fi activat “tot într-o megasinecură la stat, în timp ce preda și la o facultate, că așa e cu norocul ăsta de PNL-ist”.

“Domnul Tanase Stamule a fost aseară la B1Tv într-o formă de țipete mari. A fost supărat foc că mă iau de poala de bani pe care o fac rectorii și că am scris de toți plagiatorii și neplagiatorii de tip Bode ai PNL-ului. E drept că și el a luat o poală de bani din patru locuri la stat, inclusiv de la universitate, când s-a putut. Și soția domniei sale tot într-o megasinecură la stat, în timp ce preda și la o facultate, că așa e cu norocul ăsta de PNL-ist. Mi-a reproșat că nu m-am documentat bine în ceea ce privește trecutul minunat de antreprenor al domniei sale și că el în fapt a fost un mare manager care a avut 30 de oameni pe cartea de muncă în cele două firme unde a fost acționar, lucru care justifica sinecurile la stat. Am promis că voi verifica. Am verificat – a mințit grav. Cele două firme unde a fost asociat au avut un total maxim de patru angajați. Și asta într-un singur an, căci în cei mai mulți ani firmele au avut un angajat sau ZERO angajați”.

Valeriu Nicolae continuă prin prezentarea firmelor pe care le-a controlat Tănase Stamule:

Deși se laudă cu mari capacități manageriale, prima firmă a lui Tănase Stamule ar fi fost un bar/servire de băuturi alcoolice.

“Zero angajați, cifre de afaceri care nu au depășit 1.000 de EUR pe lună, profituri minuscule. Pe baza acestei “afaceri” pe care o făcea în timp ce făcea ASE-ul la București, Afaceri Europene la Trier, comunicare la Stasbourg și un doctorat în Germania, își deschide o afacere de consultanță în management, cu tupeul specific politicianului oportunist tipic de la noi”.

Afacerile lui Tănase Stamule ar fi explodat datorită contractelor de consultanță și a legăturilor cu oameni de afaceri controversați, precum Costel Cășuneanu, supranumit regele asfaltului:

“Firma asta de consultanță a bubuit din 2009. În 2008 preacinstitul domnul Tanase Stamule prezenta o lucrare cu celebrul domn Cășuneanu, infractor, regele asfaltului și viitor doctor la Academia de Plagiate și Poliție. Sunt convins că contractele de consultanță ale domnului Stamule nu au nicio legătură cu lumea politică sau cu domnul Cășuneanu. Este probabil o coincidență că afacerea domnului Stamule a încetat odată cu condamnarea la pușcărie a domnului Cășuneanu”.