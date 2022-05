Valeriu Stoica: Puține partide europene au istoria pe care o are PNL. Cred că PNL are un avantaj competitiv extraordinar în raport cu toate partidele din România (VIDEO)

La 147 de ani de la înființarea PNL, Valeriu Stoica, fost președinte al partidului, a vorbit despre principala calitate pe care trebuie s-o aibă omul politic, despre istoria Partidului Național Liberal și despre atuurile pe care acesta le are în comparație cu alte formațiuni politice din România.

Declarațiile au fost făcute la evenimentul “PNL între Prima și a Doua Modernizare a României: 147 de ani de liberalism”, organizat la Aula Magna a Bibliotecii Centrale Universitare din București.

Valeriu Stoica, despre PNL și Omul Politic

„Una dintre cele mai importante calități ale omului politic, dacă nu poate chiar cea mai importantă, este aceea de a vedea. De multe ori, când mă uit la oamenii politici din România, am impresia că văd o adunare de nevăzători. Ce trebuie să vadă omul politic? În primul rând să vadă ce e vizibil pentru toți contemporanii lui, să nu treacă cu vederea ce se vede.

Apoi, trebuie să vadă ceea ce puțini dintre contemporani văd. În al treilea rând, trebuie să vadă chiar și ce nu e vizibil pentru că e profund și ascuns.

Dacă azi sărbătorim 147 de ani de la înființarea PNL, înseamnă că no sărbătorim capacitatea vizionară a lui Ion C Brătianu. E un om politic ce a avut această capacitate de a vedea ce vedeau contemporanii lui, ceea ce nu vedeau toți contemporanii și ceea ce chiar nu se vedea, adică puțini vedeau atunci că e posibil să existe o țară numită România, puțini vedeau că e posibil că această țară să fie haina unui proiect național, a unui proiect democratic și de modernizare. El a văzut asta și a făcut ce a văzut.

Acum mai mulți ani, am înființat o fundație, Fundația pentru refacerea monumentului Ion C Brătianu.

Am impresia că mulți liberali trec prin Piața Universității fără să vadă acest monument… Era bine dacă-l vedeau și când nu exista. Pentru că între 1848 și 2019 n-a existat monumentul fizic, dar invizibil era acolo. Liberalii trebuiau să-l vadă, cu atât mai mult ar trebui să-l vadă acum când a fost restaurat și reașezat în locul în care, în 1903, fusese inaugurat. Dar acest monument nu e văzut de liberali, nu a fost inaugurat nici azi…

Eu cred că PNL are un avantaj competitiv extraordinar în raport cu toate partidele din România. Are o istorie extraordinară și puține partide europene de azi au istoria pe care o are PNL. Numai că ea trebuie să fie recuperată de la oameni care văd și în trecut, și în prezent, și în viitor. Vă doresc, deci, să fiți un partid de văzători!”, a declarat Valeriu Stoica, în cadrul evenimentului.