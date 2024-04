Vasile Dîncu: Gabriela Firea are în spate partidul care are 35% în București intenție de vot. Are în spate o mașină de vot / Sebastian Burduja nu este unul dintre cei mai importanți competitori (VIDEO)

Gabriela Firea are în spate partidul care are 35% în București intenție de vot, ceea ce înseamnă că are în spate o mașină de vot, a declarat senatorul Vasile Dîncu, președintele Consiliului Național al PSD, joi, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai.

Întrebat despre șansele Gabrielei Firea de a câștiga Primăria Capitalei, Vasile Dîncu a spus: „Ceea ce se întâmplă (…) acum e o revenire la normalitate, adică fiecare partid are candidatul lui. Dacă ne uităm pe hârtie, nu chiar în sondaje neapărat, Gabriela Firea are cel mai puternic partid în spate, partidul care are 35% în București intenție de vot. Asta înseamnă că are în spate o mașină de vot care o poate propulsa”.

„Oricum sunt trei candidați în această situație, pe care se va da o bătălie destul de dură, pentru că e adevărat că există o anumită compatibilitate între electoratul lui Popescu Piedone și al Gabrielei Firea, însă Gabriela Firea are în spate partidul cel mai puternic, cu mobilizarea cea mai bună, și atunci candidații se vor egaliza foarte mult. Evident că intrarea candidatului Partidului Național Liberal va lua din voturile actualului primar, Nicușor Dan, și atunci, după părerea mea, șansa Gabrielei Firea este foarte importantă, crește foarte mult în această situație”, a adăugat Vasile Dîncu.

Vasile Dîncu: Sebastian Burduja nu este unul dintre cei mai importanți competitori

„Are și el șansa lui, fiecare candidat are, dar șansele nu sunt egale. Reprezentantul Partidului Național Liberal are în spate un partid care are sub 20% și sub cele pe care le are alianța care îl susține pe Nicușor Dan, deci, cel puțin în calculele hârtiei și ale sondajelor pe care le-am făcut inițial, Sebastian Burduja nu este unul din cei mai importanți competitori”, a continuat Vasile Dîncu.