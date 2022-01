Virgil Popescu: Furnizorii au obligația să recalculeze facturile emise eronat fără penalități în termen de 15 zile, timp în care se suspendă inclusiv o eventuală plată. Debranșările, interzise pe perioada OUG (VIDEO)

Guvernul a introdus obligativitatea recalculării facturilor pe care furnizorii le-au emis fără să aplice mecanismele de plafonare și compensare, astfel că aceștia vor avea la dispoziție 15 zile – începând de la data în care va fi publicată în Monitorul Oficial ordonanța adoptată miercuri – să le recalculeze fără să aplice penalități, a anunțat ministrul Energiei, Virgil Popescu, într-un briefing de presă.

Virgil Popescu, despre facturile emise eronat: „Furnizorii au obligația să le recalculeze fără penalități în termen de 15 zile”

„Așa cum Guvernul a promis, astăzi am introdus obligativitatea recalculării facturilor emise eronat de către furnizori, emise eronat adică neaplicarea mecanismelor de plafonare și compensare. Furnizorii au obligația să le recalculeze fără penalități în termen de 15 zile. De asemenea, pe perioada aceasta de 15 zile, se suspendă inclusiv o eventuală plată a acestora. De asemenea, pentru a preîntâmpina posibile eventuale abuzuri ale unei părți față de clienți, pe perioada prezentei ordonanțe de urgență, de plafonare și compensare, sunt interzise practic debranșările. Exact ceea ce am promis am și făcut, începând de la data publicării în Monitorul Oficial a ordonanței Ministerului Muncii, prin care se reintroduce (…) șomajul tehnic se modifică și alte acte normative, respectiv ordonanța 118 și legea 259”, a declarat ministrul Energiei.

Întrebat câte facturi au fost emise eronat, oficialul a spus: „Toată lumea vorbește un milion, două milioane, eu aș vrea să văd raportul exact al Autorității pentru Protecția Consumatorului și al ANRE ca să știm exact”.

Referitor la recuperarea sumelor deja plătite, el a explicat: „Există procedură, regulament special pentru aceste diferende între client și furnizor, procedură stabilită de ANRE. Dacă diferența de sumă este mai mare de 100 de lei, atunci la cererea clientului, în termen de cinci zile, furnizorul are obligația de a efectua plata. Dacă diferența e mai mică de 100 de lei, atunci se recuperează din factura următoare”.