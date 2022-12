Volodimir Zelenski a fost desemnat personalitatea anului 2022 de revista TIME

Volodimir Zelenski, fost comediant, actor, scriitor și producător, a fost desemnat Personalitatea Anului 2022 de către revista TIME. Acesta este președintele Ucrainei din 2019, potrivit CNN.

În cadrul unei deplasări de la Kiev la Herson, Zelenski a acordat un interviu de peste două ore reporterilor publicației americane, în care a vorbit despre datoria lui față de cetățenii Ucrainei.

Datoria președintelui este de , lucru pe care l-a menționat și el: „Este datoria mea să merg acolo și să le arăt că Ucraina s-a întors, că îi sprijină. Poate le va da un impuls suficient pentru a mai rezista câteva zile. Dar nu sunt sigur. Nu mă liniștesc cu astfel de iluzii”.

Despre atitudinea lui Zelenski a vorbit autorul reportajului TIME, Simon Shuster: „La Herson, exploziile au continuat să sune, dar Zelenski nu părea deranjat de ele. El a refuzat, ca de obicei, să poarte cască sau vestă antiglonț”, conform .

