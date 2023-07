Adrian Ilie, primele declarații după ce a fost prins băut la volan: „Au spus că pot să mă rețină 12 ore”

Adrian Ilie, fostul mare fotbalist, a confirmat pentru că a fost prins băut la volan, dar neagă că ar fi fost beat sau că ar fi făcut scandal.

Primele declarații ale lui Adrian Ilie după ce a fost prins băut la volan

Fostul mare atacant spune că într-adevăr a fost testat de polițiști și avea alcool în sânge.

„Că am fost testat și am avut alcool peste cât ar fi trebuit. Am băut 2-3 pahare la un eveniment și atât. Era seara pe la 12:30 noapte. Venisem de la un eveniment. Să se scrie că am fost mort de beat, am fost testat, alcool peste și atât. Am recunoscut, este ok.

A fost o razie prin oraș mai mare, o fată și un băiat. Cred că două sau trei pahare am băut în decurs de 2 ore jumate. Depinde de corpul fiecăruia, unii pot să bea un litru, alții doi. Nu am făcut scandal, dacă făceam scandal puteam să mă aresteze”, a declarat Adrian Ilie la Fanatik Superliga.

El a vorbit și despre felul în care a decurs incidentul.

„Am vrut să închid ușa de la mașină și au spus că pot să mă rețină 12 ore. M-am dat 2-3 metri dreapta de lângă Polițist. Eu am card la mașină, nu merge de la distanță. A zis să închid ușa. N-a știut că am cu card. Cred că da (n.r. au crezut polițiștii că fuge), dacă fugeam îți dai seama cum fugeam. M-am supus regulilor. Fiecare se comportă cum crede, nu cum scrie presa că eram mort de beat”, susține Adrian Ilie.

Adrian Ilie susține că avea o alcoolemie de 0,82 – 0,85 și că a suflat „de 2-3 ori în test”.

„La spital nu am vrut să-mi ia probă biologică. Nu am știut lucrul ăsta (n.r. pasibil de dosar penal), am sunat avocatul, nu a răspuns era 2 jumate. Nu știu dacă dădeam probe de sânge acolo, știți și voi, presa a scris că la 20 de ani am avut un virus în sânge, abia am scăpat de el și nu mai iau teste de sânge peste tot”, a mai declarat Adrian Ilie la Fanatik Superliga.