Anunț de ultimă oră făcut de Simona Halep: „Sper să mă întorc curând pe teren”

Simona Halep a dezvăluit pe rețelele de socializare că a mers în Italia la recomandarea lui Daniel Dobre, fostul ei antrenor, pentru a rezolva problema de la genunchi.

Anunțul făcut de Simona Halep

„Un mic update pentru susținătorii mei: în primul rând vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase!!!

Accidentarea pe care a suferit-o la genunchi a ținut-o pe Simona Halep în afara terenului din luna mai.

“Am fost in Italia la recomandarea domnului Dobre pentru a încerca să rezolv cu accidentarea. A fost o deplasare benefică și mă bucur tare mult să îl am alături pe domnul Dobre. Hope to be back on court soon (n.r. Sper să mă întorc curând pe teren)”, a fost mesajul jucătoarei de tenis.

De când a revenit pe teren. Simona Halep a jucat două meciuri. A pierdut cu Badosa pe 19 martie, scor 6-1, 4-6, 3-6 și s-a retras în meciul cu McCartney Kessler pe 15 mai.