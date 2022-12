Simona Halep nu se află printre câștigătoarele premiilor WTA 2022 / Care este cea mai bună jucătoare a anului

În urma acordării premiilor WTA 2022, Simona Halep nu a fost regăsită în clasamentul câștigătoarelor.

În turul secund al competiției de la Roland Garros, Qinwen Zheng s-a impus și a obținut scorul de 2-6, 6-2, 6-1, lucru pentru care fanii Simonei Halep o vor ține minte pe chinezoaică.

Iga Swiatek, dubla campioană de Grand Slam în 2022, a fost declarată „Jucătoarea anului” 2022 în WTA (Women’s Tennis Association).

Alegerea făcută nu a putut fi contestată de fanii tenisului, pentru că în urma retragerii australiencei Ashleigh Barty, dubla campioană a dominat autoritar în desfășurarea stagiunii.

Jucătoarea de tenis a avut o perioadă în care succesul a fost de partea ei. Ea a avut multiple victorii printre care se numără și cele 8 victorii WTA, dar și turneele de calibru 1000 de la Doha, Indian Wells, Miam și Roma. Iga Swiatek s-a bucurat de succes și la Roland Garros și US Open.

Congratulations on an incredible year, !

În timp ce Iga Swiatek a fost declarată jucătoarea anului 2022, brazilianca Beatriz Haddad Maia este considerată jucătoarea cu cel mai notabil progres, iar chinezoaica Qinwen Zheng a primit titlul de cea mai bună jucătoare nou apărută în circuitul de elită al tenisiului feminin.

Newcomer of the Year goes to Qinwen Zheng! 🎉

