Canoistul Cătălin Chirilă a suferit o afecțiune medicală gravă în urma Jocurilor Olimpice de la Tokyo

Canoistul Cătălin Chirilă care şi european a declarat miercuri la sediul COSR că o tromboză venoasă profundă i-a pus viața în pericol în urma participării la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

El consideră că afecțiunea a apărut deoarece nu a luat destule măsuri de prevenţie, iar pe viitor și-a propus să fie mult mai atent pentru ca problema medicală să nu mai apară.

A fost profund afectat

„ , am întâmpinat o problemă foarte gravă care mi-a pus viaţa în pericol. A fost vorba despre tromboză venoasă profundă şi din cauza acestui diagnostic am fost obligat să opresc pregătirile şi din această cauză practic am pierdut un campionat mondial.”, a fost declarația lui Cătălin, potrivit .

Florentina Ioniţă-Radu, directorul general al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” (SUUMC), susține că sportivul va fi investigat amănunțit prin protocolul de colaborare cu COSR, conform aceleiași surse:

„Am vorbit cu el şi l-am întrebat dacă s-a aprofundat o investigaţie şi am înţeles că da. E posibil să fie şi factori genetici. Şi este o altă componentă, trebuie să studiem şi factorii genetici, pentru că punem foarte mult accent pe medicină personalizată, pe medicină individuală şi pe factorii genetici. Este un program complex şi nu va fi doar o formalitate, pot să vă asigur de acest lucru. Pentru că în spatele nostru stau oameni deosebiţi”.