CFR Cluj, campioana României! Ardelenii au cucerit al cincilea titlu consecutiv. Prima uriașă pe care o va primi Dan Petrescu

CFR Cluj a cucerit al cincilea titlu consecutiv, cu o etapă înainte de finalul play-off-ului, după 2-1 cu Universitatea Craiova. Elevii lui Dan Petrescu au devenit matematic campioni, înainte de ultima rundă, când o întâlnesc la Buzău pe FCSB, scrie sport.ro.

CFR Cluj, campioana României

Cu o etapă înainte de finalul sezonului, clujenii au 57 de puncte, în timp ce a doua clasată, FCSB, care a înregistrat sâmbătă o remiză, 2-2 cu Voluntari, are 53 de puncte.

Dan Petrescu a dat lovitura din punct de vedere financiar. Pentru cel de-al cincilea trofeu din carieră, cei de la CFR Cluj urmează să-i achite un bonus consistent antrenorului, de 200.000 de euro, anunță .

La conferința de presă de după joc, Dan Petrescu a transmis că, deși obiectivul a fost îndeplinit, va trata meciul cu FCSB cu aceeași seriozitate și ar fi ”supărat” dacă n-ar câștiga.

Dan Petrescu, după câștigarea celui de-al cincilea trofeu

”A fost cel mai greu titlu dintre cele cinci, au fost foarte multe probleme de lot, cu jucători pe care a trebuit să-i schimb. A trebuit mereu să scot jucători de pe listă, nu erau fericiți, au fost multe scandaluri, am fost făcut praf de multe ori.

Sunt foarte supărat. Ar trebui să primesc mai mult respect, pentru că am scos lumea în stradă ca fotbalist, iar ca antrenor mi-am făcut treaba, în ultimii șase ani am câștigat titlul peste tot pe unde am fost”, a dezvăluit antrenorul.