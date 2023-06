Echipa națională a ajuns la Priștina pentru meciul cu Kosovo. Ianis Hagi: Sunt foarte sigur de calificarea la EURO 2024, este sentimentul meu

Echipa națională a României a ajuns joi la Priștina pentru meciul cu Kosovo, partidă ce va avea loc vineri, de la ora 21:45, în a treia rundă a campaniei de calificare la EURO 2024.

Prima reprezentativă și-a câștigat partidele cu Andorra și Belarus și are maximum de puncte după primele două runde, la fel cum are și Elveția, prima clasată și principala favorită a Grupei I. „Tricolorii” vor juca luni pe terenul liderului, de la 21:45.

Ianis Hagi, „foarte sigur” de calificarea la EURO 2024

Într-un interviu pentru FRF TV, Ianis Hagi a vorbit despre revenirea la prima reprezentativă și s-a arătat încrezător că „tricolorii” se vor califica la turneul final din Germania de anul viitor.

„Eu sunt mândru că am revenit la naţională. Mental şi fizic sunt pregătit pentru orice situaţie şi gata să dau 100% pentru echipa naţională. A fost dificil de fiecare dată când nu am putut să fac parte din lotul naţionalei, în ultimul an.