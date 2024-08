Edi Iordănescu, după despărțirea de echipa națională: „Pe mulți, că acceptăm sau nu, succesul României i-a iritat”

Edi Iordănescu, , susține că gestul său de „transparență și deschidere a prilejuit și o serie de reacții și speculații nefondate”.

Edi Iordănescu spune că „pe mulți succesul României i-a iritat”

Fostul selecționer consideră că reușitele primei reprezentative au fost contestate de unii „fără argumente”.

„Mă așteptam ca până și acum să apară voci fără argumente care să conteste realizările echipei naționale. Nu sunt surprins! Pe mulți, că acceptăm sau nu, succesul României i-a iritat. Pare că nimic nu mai e suficient de bun pentru ei! Nici faptul că am câștigat o grupă de calificare la EURO fără înfrângere, la 5 puncte de locul doi care a fost Elveția!, nici construirea unei defensive de top la nivel continental în aceste preliminarii, nici obținerea celei mai categorice victorii pentru România din istoria participării la turnee finale, nici câștigarea grupei la EURO!”, a declarat Edi Iordănescu, luni, într-o postare pe Facebook.

„Și asta după atâția ani de secetă în rezultate la națională, în contextul în care aproape fiecare participare a cluburilor noastre în cupele europene, din ultima vreme, e o suferință… Oricât ar vrea să spună unii că tot ce am relizat a fost doar noroc, milioane de români au trăit cu inima acest parcurs și vă pot confirma: a fost competență, a fost muncă și a fost dăruire pentru România! De la primul jucător convocat până la ultimul membru al staff-ului meu! Singurul «noroc» a fost că ne-am avut unii pe alții, staff, jucători și suporteri, la bine și la greu! Și sunt sigur că acest parcurs va continua și fără mine”, a continuat Iordănescu jr.

Edi Iordănescu: Nu am încheiat un contract în derulare cu FRF. Contractul meu se încheiase

Fostul selecționer a amintit că avea contract valabil cu FRF până la .

„Contractul meu cu FRF s-a încheiat în această lună. Așadar, din postura de antrenor liber de contract!, am expus public motivele pentru care am refuzat o nouă ofertă profesională. În mod normal, nimeni nu expune public motivele pentru care acceptă sau refuză o ofertă, indiferent de domeniul în care activează. E firesc, pentru că e viața fiecăruia, cu viitorul fiecăruia! Dar, pentru că această nouă ofertă a venit din partea FRF și viza echipa națională de fotbal a României, am simțit că e firesc să împărtășesc public motivele. Din respect pentru suporteri, pentru jucători și pentru jurnaliști, câtă vreme conducerea FRF le știa deja. Și sunt motivele reale, oricât ar încerca oricine să mistifice realitatea”, a continuat Edi Iordănescu.

„Așadar: nu am întrerupt un contract în derulare cu FRF, nu am renunțat, nu am plecat la jumătatea sau începutul unui drum. Contractul meu se încheiase. Pur și simplu. Nu am abandonat pe nimeni. Ba din contră, am luptat împreună și ne-am bucurat împreună, pentru că acest contract s-a încheiat cu îndeplinirea obiectivelor. De la acest moment încolo, au urmat decizii care țin de viața mea, de familia mea și de viziunea pe care o am privind viitoarele etape din profesia mea”, a mai spus antrenorul.