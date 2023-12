FCSB, transfer surpriză în valoare de 600.000 de euro! Un fundaș din Africa de Sud vine la echipa lui Gigi Becali: „A semnat cu gigantul român”

Clubul sud-african Kaizer Chiefs anunță transferul lui Siyabonga Ngezana (25 de ani) la FCSB. Până acum, fotbalistul a jucat doar în țara natală.

Mihai Stoica, managerul FCSB, a anunțat miercuri seara, 14 iunie, transferurile a doi fundași centrali: „Discuțiile s-au încheiat, urmează să semneze contractele. Cu unul dintre ei suntem foarte aproape să semnăm zilele astea”.

Siyabonga Ngezana vine de la Kaizer Chiefs, din Africa de Sud. Transferul său la FCSB a fost anunțat chiar de club.

„Kaizer Chiefs și-a luat rămas bun de la fundașul Siyabonga Ngezana, care a semnat cu gigantul român FCSB, cunoscut în trecut ca Steaua București. Îi urăm tot binele!”.

Ngezana Says Goodbye to Amakhosi!

Kaizer Chiefs bid farewell to defender, Siyabonga Ngezana, who has signed for Romanian Lige 1 powerhouse, Fotbal Club FCSB, formerly known as Steaua Bucharesti. .

We wish him all the best!

