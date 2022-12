FIFA: Mingea nu a depăşit în întregime linia de fund înainte de a fi pasată jucătorului care a înscris golul 2 al Japoniei din meciul cu Spania

FIFA a dat verdictul în cazul meciului dintre Spania și Japonia. Mingea care a permis joi Japoniei să înscrie golul victoriei în meciul cu Spania, „nu a depăşit în întregime linia de fund”, a asigurat vineri FIFA după analizarea imaginilor video.

Victoria surprinzătoare a Japoniei a dus la eliminarea Germaniei de la Cupa Mondială de fotbal 2022.

Arbitrajul video a considerat că mingea nu ar fi depăşit linia de fund cu toată circumferinţa sa şi golul a fost acordat.

„Este posibil ca unele camere să fi prezentat imagini înşelătoare, însă potrivit probelor disponibile, mingea nu a depăşit în întregime linia de fund”, a indicat forul fotbalistic mondial într-un tweet.

Japan’s second goal in their 2-1 win over Spain was checked by VAR to determine if the ball had gone out of play.

The video match officials used the goal line camera images to check if the ball was still partially on the line or not.

