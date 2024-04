Gabriela Ruse s-a calificat în sferturile de finală de la Rouen, după meciul cu Clara Burel. Cu cine sa va confrunta în continuare

Gabriela Ruse s-a calificat în sferturile de finală de la Rouen, după meciul care a durat o oră și 55 de minute cu Clara Burel, scor 6-0, 2-6, 6-3.

Gabriela Ruse (162 WTA) s-a calificat în sferturile de finală de la Rouen, un turneu de 250 de puncte WTA, după ce a învins-o pe favorita numărul 7, Clara Burel (44 WTA).

Gabi has really been on fire since getting healthy after her terrible injury to start the year. She fought her through qualifying here in Rouen, and she keeps fighting to win in the main draw too. Gabriela Ruse defeated Clara Burel 6-0, 2-6, 6-3.

