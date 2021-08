Larisa Iordache, dezvăluiri după retragerea din finala olimpică: „Puteam să-mi pierd un rinichi!”

Larisa Iordache a fost nevoită să se retragă din finala olimpică de la Tokyo, pentru a nu-și pune sănătatea în pericol. În urmă cu câteva luni însă, gimnasta a trecut prin momente cel puțin la fel de dificile.

După retragerea de la Jocurile Olimpice, Larisa Iordache a declarat că la turneul din Elveția a riscat probleme severe, cu rinichii.

„Foarte multe! Ultima dată chiar în urmă cu două luni, la Basel, unde am participat cu o criză renală. Inconștiența a învins atunci. Puteam să-mi pierd un rinichi! Dar dorința de a concura și de a obține calificarea la Olimpiadă a fost mare”, a declarat Larisa Iordache, pentru GSP.

Larisa Iordache: „Poate acum veneam să discutăm purtând medalia la gât”

Larisa Iordache a urmărit finala cu mult regret și tristețe. Ea crede că ar fi putut urca pe podium, dacă ar fi fost 100% aptă din punct de vedere fizic.

„Chiar am crezut că-mi voi face exercițiul pentru finală. Era finala mea! Poate acum veneam să discutăm purtând medalia la gât. Am simțit însă o ușurare când am ajuns în cameră și nu mai trebuia să suport acea durere severă. M-am liniștit. Va fi greu cu recuperarea, dar, după această experiență, am realizat că, împreună cu antrenorii mei, putem depăși mai departe absolut orice obstacol. E o binecuvântare să-i am lângă mine pe acești doi oameni, despre care știu cu adevărat că-mi doresc doar binele.

Am trăit cu sentimentul că n-aș fi avut cum să lipsesc de pe podium. Sunt prieteni care priveau la televizor, îmi spuneau ce mult și-ar fi dorit să fie aici, dar vă închipuiți cât de mult mi-am dorit eu! Eram la câțiva metri de bârna pe care ar fi trebuit să concurez și am fost obligată să am doar calitate de spectator”, a mai dezvăluit Iordache.