Legendara Chris Evert: „Cred că Simona Halep e nevinovată. Și-a pus întreaga viață în mâinile antrenorului și echipei sale, care i-au controlat cariera” / Cum a reacționat românca la mesaj

Legendara jucătoare de tenis Chris Evert crede în nevinovăția Simonei Halep în și dă vina pe Tribunalul de Arbitraj Sportiv că audierile în acest caz vor începe pe 7 februarie și vor dura trei zile.

Chris Evert, mesaj de susținere pentru Simona Halep

„Apelul Simonei Halep e stabilit pentru februarie. Eu, una, cred că e nevinovată. Da, a avut roxadustat în organism, dar și-a pus întreaga viață în mâinile antrenorului și echipei sale, care i-au controlat cariera, nutriția, managementul.

Cred că e nevinovată. Punct…”, a transmis Chris Evert, pe rețeaua X (Twitter).

Simona Halep a văzut mesajul și a reacționat: „Mulțumesc, Chrissie! Cuvintele tale înseamnă mult pentru mine”.

Halep, declarații în așteptarea audierilor de la TAS

Simona Halep a acordat recent un interviu postului de televiziune internațional Euronews, în care că o eventuală suspendare a sa patru ani va echivala cu finalul carierei sportive.

„A fost un șoc când am primit scrisoarea că proba mea de urină a fost pozitivă.Știu că nu am făcut nimic greșit, știu că sunt curată. Am fost mereu împotriva dopajului. Patru ani înseamnă mult la vârsta mea. Dacă vor fi patru ani, nu știu cum mă voi descurca. Probabil va fi finalul carierei mele”, a spus Simona Halep, pentru Euronews.