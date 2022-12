Leo Messi „a spart” oul cu record pe Instagram / Postarea campionului mondial a întrecut cel mai apreciat ou din lume

În urma meciului de duminică, 18 decembrie, Argentina a câștigat Campionatul Mondial din Qatar. Leo Messi, al doilea cel mai urmărit sportiv din lume pe Instagram, și-a împlinit cel mai mare vis din carieră, acela de a câștiga titlul mondial.

Cu ajutorul unei postări pe Instagram, Leo Messi a reușit să doboare recordul și pe rețelele de socializare. Fotbalistul a întrecut cel mai apreciat ou din lume.

”CAMPIONI MONDIALI! Am visat-o de atâtea ori, mi-am dorit-o atât de mult încât încă nu-mi vine să cred. Mulțumesc foarte mult familiei mele, tuturor celor care mă susțin și tuturor celor care au crezut în noi. Am demonstrat încă o dată că argentinienii, atunci când luptă împreună și uniți, sunt capabili să realizeze tot ceea ce își propun. Meritul aparține acestui grup, care este mai presus de individualități, este forța tuturor celor care luptă pentru același vis. Am reușit!”, a scris Leo Messi în cadrul celei mai apreciate postări de pe Instagram.

Imaginile pe care Leo Messi le-a publicat pe contul său de Instagram a atras privirile milioanelor de fani. Suporterii fotbalistului s-au mobilizat și au întrecut recordul celui mai apreciat ou din lume, conform .

Postarea fotbalistului lui Paris Saint-Germain a trecut de pragul de 62 de milioane de aprecieri. Acesta a reușit să doboare recordul celei mai apreciate postări de pe Instagram, oul având 56,9 milioane de aprecieri.