Marian Drăgulescu se retrage din gimnastică. Ce plănuiește sportivul să facă

Marian Drăgulescu trăiește ultimele momente din cariera de gimnast. Sportivul în vârstă de 40 de ani a anunțat că retrage după finalizarea competițiilor din 2021.

Drăgulescu a anunțat că ultima competiție la care va mai participa va fi Campionatul Mondial, după ce a ratat calificarea în finala de sărituri la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

„După Jocurile Olimpice, voi mai avea un campionat naţional şi un campionat mondial. Campionatul mondial va fi peste două luni şi jumătate. Anul acesta, intenţionez să mă retrag. Cred că 33 de ani de activitate au fost suficienţi. Cred că tot ce am avut şi am putut să demonstrez am demonstrat în aceşti 33 de ani. Este un sport destul de solicitant gimnastica. Nivelul la gimnastică masculină a crescut extraordinar de mult. Până acum am reuşit să fac faţă. De acum înainte, va fi extraordinar de greu plus riscul de accidentare, mai ales la aparatul sărituri… Cred că anul acesta am ales momentul potrivit să mă retrag din activitate„, a spus Marian Drăgulescu, la Antena 3.

Ce plănuiește să facă Marian Drăgulescu dupăv retragerea din gimnastică

Sportivul și-ar dori să înceapă o carieră în antrenorat și să câștige medalia de aur la Olimpiadă din această postură.

Românul ocupă locul cinci la sărituri după prima subdiviziune a concursului masculin de calificare la gimnastică artistică, sâmbătă, la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Vicecampion olimpic la Atena, în 2004, la sol, gimnastul are o medie de 13,999 puncte, după sărituri de 13,466, respectiv 14,533 și două medalii olimpice în palmares, ambele de bronz, câştigate tot la Atena, cu echipa şi la sărituri.

Finala la sărituri va avea loc în data de 2 august.