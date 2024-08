Novak Djokovic revine pe teren după ce a fost lovit în cap cu o sticlă

Novak Djokovic va juca duminică în turneul ATP Masters 1000 de la Roma, chiar dacă vineri a fost lovit în cap de o sticlă aruncată de un spectator. Sportivul a confirmat printr-o postare că va fi prezent în turul 3 pentru a-l întâlni pe chilianul Alejandro Tabilo, locul 32 mondial.

Incidentul s-a întâmplat în timp ce numărul unu mondial semna autografe pentru fani, la finalul meciului de tenis câștigat ușor împotriva francezului Corentin Moutet, scor 6-3, 6-1. În mod total accidental, sticla a alunecat din rucsacul unui spectator care se aplecase să obțină un autograf. Imediat după accident, Djokovic a fost văzut căzând la pământ și rămânând ghemuit pentru câteva secunde. A reușit însă să se ridice și să meargă spre vestiar pe propriile picioare.

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident.

Organizatorii turneului au precizat că Djokovic a suferit o rană la cap, pentru care a fost necesară aplicarea de adeziv chirurgical. În ciuda incidentului, sârbul a mers la hotel pentru odihnă, fără a fi nevoie de transport la spital.



Prin intermediul rețelei sociale X, Djokovic a transmis un mesaj în care mulțumește fanilor pentru mesajele de îngrijorare și susținere.

„Vă mulțumesc pentru mesajele voastre. A fost un accident și sunt bine, mă odihnesc la hotel cu o pungă de gheață (pe cap). Ne vedem duminică pentru următorul meci”, a scris sportivul.

Thank you for the messages of concern. This was an accident and I am fine resting at the hotel with an ice pack. See you all on Sunday.

— Novak Djokovic (@DjokerNole)