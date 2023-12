Performanță fără egal în patinajul artistic: Americanul Ilia Malinin a reuşit primul cvadruplu Axel din istorie, într-un program scurt (VIDEO)

Americanul cu origini rusești Ilia Malinin a devenit protagonistul unei performanțe remarcabile în lumea patinajului artistic, la doar 19 ani, reușind să execute cu succes un cvadruplu Axel într-un program scurt la finala ISU Grand Prix, relatează .

Ilia Malinin a surprins audiența și criticii sportivi prin îndrăzneala sa de a încerca un cvadruplu Axel, o săritură considerată cea mai dificilă din patinajul artistic.

Performanța sa, desfășurată în cadrul programului scurt la ISU Grand Prix, a evidențiat curajul și dexteritatea sa, în timp ce încălca limitele convenționale ale acestui sport.

„Nu scria nicăieri în regulament că nu ai voie să faci cvadruplu Axel, ci doar că poţi face >, a declarat Malininin. Atunci am decis să încerc şi să văd dacă merge. Mă bucur foarte mult că am reuşit să o fac”, a declarat el.

„Având în vedere că a fost prima dată când am încercat-o în programul scurt, a fost multă presiune pentru mine”, a mai spus Malinin.

Cu această reușită, Malinin și-a consolidat poziția în fruntea clasamentului, obținând cel mai bun punctaj personal de 106,90 puncte în programul liber.

‼️ ANOTHER HISTORIC FIRST ‼️

Ilia Malinin made history once again as the first to land a quad Axel in the short program 🫡👏 x

