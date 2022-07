Protest „extrem de periculos” în cea mai spectaculoasă cursă de Formula 1 din acest sezon. Mai multe persoane au pătruns pe pistă și s-au așezat pe asfalt în timpul întrecerii de la Silverstone (VIDEO)

Marele Premiu al Marii Britanii a fost plin de evenimente, iar mulți analiști spun că a fost vorba despre cea mai spectaculoasă cursă din actualul sezon de Formula 1. Începutul de întrecere a fost marcat chiar și de un protest, în condițiile în care mai mulți demonstranți au sărit gardul și au pătruns pe pistă.

Se anticipa că întrecerea de pe Circuitul Silverstone ar putea să devină scena unui protest periculos, în care unii oameni și-ar putea risca viața, potrivit . Cele mai mari temeri ale polițiștilor britanici s-au adeverit în primul tur al cursei, când mai mulți protestatari au pătruns pe pistă.

Startul de cursă a fost marcat de un accident cu mai multe mașini implicate, chiar în prima curbă a circuitului, astfel că întrecerea a fost oprită zeci de minute, însă odată ce a fost emis steagul roșu, iar mașinile se îndreptau spre boxe, câțiva oameni au pătruns pe pistă și s-au așezat pe asfalt în semn de protest, notează și .

„Putem confirma și că după steagul roșu mai mulți au oameni au încercat să pătrundă pe pistă. Acei oameni au fost îndepărtați imediat, iar chestiunea este rezolvată cu autoritățile locale”, a precizat Federația Internațională de Automobilism, într-un comunicat de presă.

please don’t tell me that’s the greasy haired bloke that tied himself to the post in the everton game😭😭😭

— george (@StokeyyG2)