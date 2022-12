Reacția virală a comentatorului argentinian, în direct, după ce Messi a devenit campion mondial (VIDEO)

Momente memorabile după ce Argentina a câștigat finala Campionatului Mondial contra Franței, 3-3 după prelungiri, 4-2 la loviturile de departajare.

Andres Cantor, 59 de ani, comentatorul argentinian prezent pe stadion, a devenit viral pe rețelele de socializare după ce a țipat tare „gol” și a început să repete obsesiv frazele: „Argentina, campioană mondială!” și „Leo Messi, campion mondial!”.

„Încă plâng, pentru că am putut să împărtășesc acest moment cu voi”, a scris, ulterior, Cantor pe rețelele de socializare, alături de o imagine cu copiii lui.

Cantor, jurnalist Telemundo, s-a mutat în Statele Unite ale Americii pe vremea când era doar un adolescent.

And here’s the POV from Andres Cantor of that call

— Roberto Rojas (@RobertoRojas97)