România, învinsă dramatic de Elveția la Europeanul de volei feminin. Federația consideră că „tinerețea fetelor noastre și-a spus cuvântul”

Echipa națională a României a fost învinsă de Elveția, sâmbătă, în a treia partida de la Campionatul European de Volei Feminin.

Elveția s-a impus în cinci seturi, într-un duel cu mai multe răsturnări de situație, scor 25-21 / 18-25 / 27-25 / 19-25 / 15-9. România venea după înfrângerea cu Italia, țară gazdă și campioană en-titre, respectiv victoria cu Croația.

Pentru „tricolore” urmează partidele cu Bosnia și Herțegovina (21 august, ora 19) și Bulgaria (22 august, ora 19).

Clasamentul Grupei B arată astfel (în optimi vor merge primele patru clasate):

Italia – 6 puncte după 2 meciuri Bulgaria – 6 puncte după 2 meciuri Bosnia și Herțegovina – 4 puncte după 3 meciuri România – 4 puncte după 3 meciuri Elveția – 3 puncte după 3 meciuri Croația – 1 punct după 3 meciuri

Federația Română de Volei, după înfrângere cu Elveția: „Tinerețea echipei noastre și-a spus cuvântul”

Federația Română de Volei spune că meciul de la Monza a fost „dramatic”, unul „cât o calificare”.

„Elveția a condus 1-0, «tricolorele» au egalat, iar în setul 3 am ratat două mingi de set. Nu am cedat însă după 25-27. Am egalat încă o dată situația și am trimis întâlnirea în decisiv.

Dramatismul a continuat cu mingi incredibile de-o parte și de alta. Fiecare echipă s-a agățat cu dinții, nedorind să piardă. Am condus cu 6-2, Elveția a egalat, și chiar a schimbat terenul în avantaj, 8-7, după doi ași reușiți de Storck: 8-7! A urmat și al treilea as și s-a făcut 9-7.

Elvețiencele au căpătat încredere, au dat cu putere în fiecare minge, mai ales la serviciu, iar la final victoria le-a surâs. Tinerețea echipei noastre și-a spus cuvântul, dar trebuie să fim mândri de felul cum au luptat fetele.

Urmează meciul cu Bosnia, din 21 august, ora 19:00. De această dată la Torino. HAI ROMÂNIA!”, a scris FRV, sâmbătă seară, pe Facebook.