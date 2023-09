România joacă împotriva Kosovo, stat pe care nu îl recunoaște. Răzvan Munteanu: România are astfel de experiențe / În 2015, Bucureștiul a făcut o comparație cu Transnistria / Nu ar fi exclus pe termen mediu și lung să îl recunoaștem (VIDEO)

Echipa națională joacă vineri seară la Priștina împotriva Kosovo, o regiune pe care România nu o recunoaște ca stat, iar Răzvan Munteanu, realizatorul emisiunii „Check Media” de pe B1 TV, a vorbit despre această situație, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Analistul Răzvan Munteanu, pe B1 TV, despre poziția României față de Kosovo și meciul din preliminariile EURO 2024

Întrebat dacă se poate spune că jucăm cu o țară care oficial nu există, analistul de politică externă a explicat: „Jucăm cu o țară pe care România nu o recunoaște oficial, care pentru noi nu există, cel puțin în momentul de față. Totuși, trebuie să recunoaștem că UEFA încearcă să se delimiteze de viziunile politice, motiv pentru care, atât timp cât un stat este acreditat de către forumul internațional de fotbal, Federația Română de Fotbal trebuie să se supună regulilor”.

„Totuși, așa ca o mică paranteză, este o situație tipică pentru România, evident, comparația ar fi puțin exagerată, dar totuși noi am jucat cu Turcia, primul meci al naționalei de fotbal a Turciei a fost în data de 26 octombrie, în 1923, și abia trei zile mai târziu Turcia a fost proclamată republică, așa că România are astfel de experiențe”, a adăugat Răzvan Munteanu.

„Mai ales că trebuie să înțelegem că este și o presiune politică și geopolitică la nivelul Uniunii Europene și al NATO față de statele care nu au recunoscut până în momentul de față Kosovo. Sunt negocieri recunoscute pe care le poartă Franța împreună cu Germania pentru ca Serbia să recunoască, să fie primul stat din cele care nu recunosc Kosovo, să recunoască Kosovo și regimul de la Priștina, într-un context în care se dorește aderarea statului kosovar la Uniunea Europeană și la NATO, motiv pentru care, evident, dacă gândim din punct de vedere geopolitic, România ar avea tot interesul ca Balcanii de Vest să se poată stabiliza și nu ar fi exclus ca pe termen mediu și lung România să ajungă să recunoască din punct de vedere politic statul kosovar”, a continuat el.

Întrebat dacă am putea juca și cu Transnistria, Răzvan Munteanu a spus: „Transnistria nu are statutul internațional pe care îl are Kosovo (…). Acesta este un stat de facto, practic, dar la nivelul Uniunii Europene sunt doar cinci sau șase state, dacă nu mă înșel, care nu recunosc statul kosovar – Spania, Grecia, state care au motivele lor proprii. În cazul României, în 2015, ne-am exprimat punctul de vedere tocmai făcând o comparație cu Transnistria, motiv pentru care, nerecunoscând Bucureștiul statutul special al Transnistriei, evident, s-ar fi creat un precedent prin recunoaștere statului Kosovo”.