Scandal în Spania după câștigarea Cupei Mondiale de fotbal feminin. Premierul Pedro Sanchez, reacție tranșantă în cazul jucătoarei sărutate de președintele federației (VIDEO)

Scuzele pe care le-a prezentat public președintele Federației spaniole de fotbal (RFEF) pentru sărutul pe care i l-a dat jucătoarei Jenni Hermoso în timpul festivităților după victoria Spaniei din finala Cupei Mondiale de fotbal feminin „nu sunt destul”, a declarat prim-ministrul în exercițiu, Pedro Sanchez, marți, .

Incidentul s-a petrecut în momentul în care președintele RFEF, Luis Rubiales, le înmâna jucătoarelor spaniole medaliile de aur după victoria cu Anglia din marea finală de duminică. Imaginile au provocat furie în Spania și peste hotare, iar mulți oameni, printre care și câțiva miniștri, i-au cerut demisia lui Rubiales.

President of the Spanish Football Federation, Luis Rubiales, Kissed Jenni Hermoso, striker of Spain. Weird 😲 Enzo Ward Prowse Mudryk

— Olamide Not Baddo (@Iam_Olamide10)