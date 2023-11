Serena William este mamă pentru a doua oară. „Bun venit, îngerul meu frumos”

Fosta jucătoare de tenis, , în vâsrtă de 41 de ani, a devenit mama pentru a doua oară. Ea a npscut o fetiță pe care o cheamă Adira River Ohanian.

Ea și soțul ei au făcut marele anunț pe rețelele sociale, alături de poze în care se află și micuța, dar și , informează

„Bun venit, îngerul meu frumos”, a scris Williams pe rețelele sociale.

Soțul ei este fericit că amândouă au ajuns acasă și sunt bine.

Welcome, Adira River Ohanian.

I’m grateful to report our house is teaming with love: a happy & healthy newborn girl and happy & healthy mama. Feeling grateful. you’ve now given me another incomparable gift — you’re the GMOAT. Thanks to all the amazing medical…

— Alexis Ohanian 🧠 (@alexisohanian)