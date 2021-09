Simona Halep, favorită certă în turul II de la US Open. Cine este adversara româncei și cum arată duelul pe hârtie

Simona Halep continuă aventura la US Open 2021, singurul turneu de Grand Slam la care nu a jucat vreodată o finală. Românca vine după victoria cu Camila Giorgi (36 WTA, 29 de ani), iar miercuri seară va juca abia al patrulea meci după accidentarea suferită în cadrul turneului de la Roma la jumătatea lunii mai.

Cine este Kristina Kucova, adversara Simonei Halep în turul II de la US Open

Simona Halep (13 WTA, 29 de ani) o întâlnește Kristina Kucova (111 WTA, 31 de ani), miercuri, după ora 19:30, în turul II de la US Open 2021, iar duelul va fi o premieră.

În runda inaugurală, slovaca a trecut de Ann Li (69 WTA, 21 de ani), scor 7-5 / 6-1 după o oră și 15 minute de joc.

Kristina Kucova nu a câștigat niciun trofeu în circuitul WTA și toate cele cinci titluri pe care le-a obținut până acum au venit pe zgură. În anul 2021, ea a bifat 25 de victorii și 19 înfrângeri – pe hard, bilanțul e de 9 cu 8.

Tenismena slovacă vine din calificări, unde a trecut de Hanna Chang (272 WTA, 23 de ani) și Daniela Seguel (227 WTA, 28 de ani).

Pentru Kucova, prezența în turul II de la US Open este o premieră. Ea mai jucase o singură dată în primul tur, în 2016, iar la celelalte participări nu a reușit să treacă de faza calificărilor.

În schimb, cel mai bun rezultat înregistrat de Simona Halep la US Open este semifinala din 2015. Românca a jucat un sfert de finală și în 2016, însă ulterior rezultatele sale aici au fost în scădere. La ultima participare, în 2019, a fost eliminată chiar în turul II, iar în 2018 și 2017 părăsea competiția încă din primul tur.

Simona Halep are 13 victorii și 6 înfrângeri în 2021 (9 cu 3 pe hard), un an marcat de accidentarea la gamba stângă care a făcut-o să rateze competiții majore precum Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Chiar și așa, sportiva noastră a arătat foarte bine în primul tur de la US Open, când s-a impus în compania unei jucătoare cu o formă excelentă, care câștigase recent Openul de la Montreal.

România mai are o jucătoare în turul II de la US Open 2021. Este vorba despre Sorana Cîrstea (39 WTA, 31 de ani), care în noaptea de luni spre marți a obținut o victorie entuziasmantă împotriva lui Veronika Kudermetova (31 WTA, 24 de ani), scor 7-6 / 3-6 / 6-0 după două ore și patru minute de joc.