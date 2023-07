Situație controversată la Mondiale! Scrimera ucraineană Olga Harlan a fost descalificată pentru că a refuzat să dea mâna cu rusoaica Smirnova

Situație controversată la Mondialele de scrimă, după ce ucraineanca Olga Harlan a fost descalificată din cadrul competiției pentru că a refuzat să dea mâna cu rusoaica Anna Smirnova, o participantă la proba feminină de sabie.

Decizia de a fi descalificată a fost luată după ce Harlan a refuzat să o strângă de mână pe adversara sa după victorie, potrivit unei surse apropiate de autoritățile acestui sport.

Joi, 27 iulie, Olga Harlan a devenit prima reprezentantă a țării sale care înfruntă o rusoaică de la invadarea Ucraine de către Rusia.

Ministerul Sporturilor din Ucraina interzice sportivilor din țara sa să participe la competițiile unde figurează ruși sau belaruși, potrivit unui decret al instituției. Decretul a fost modificat miercuri, făcând referire doar la „sportivii reprezentând Federația Rusă sau Republica Belarus”.

Ukrainian Olga Harlan defeated Russian Anna Smirnova at the World Fencing Championship and refused to shake her hand. Anna insisted and waited for it. Did Anna demonstrate the same principled position to stop Russia’s war in Ukraine?

Olga was removed from the world competition.

