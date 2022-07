Superstițiile pe care Simona Halep le respectă când merge în turnee. Ce nu face niciodată

Până la vârsta de 30 de ani, Simona Halep a reușit performanțe absolut extraordinare în tenis și a strâns o avere consistentă. Pentru asta, s-a antrenat foarte mult și a ținut un regim strict. Are, însă, și câteva superstiții în turnee pe care le respectă cu strictețe.

Ce superstiții are Simona Halep

„Nu intru pe teren cu piciorul stâng, ci numai cu dreptul, nu port talismane și nu vorbesc cu fratele meu niciodată! Pe toată durata turneului, nu îi dau telefon și nu îi răspund niciodată! Doar cu mama sau cu tată iau legătură, însă și în cazul lor, le scriu mesaje scurte. Așa cred eu că o să-mi iasă bine jocurile! E hotărârea mea”, a povestit Simona Halep, conform

precizează că Halep a vorbit despre superstițiile sale și în podcastul lui Andi Moisescu: „Am superstiții înainte de meciuri. Îmi aranjez geanta într-un anumit fel, încerc să-mi pun hainele așa cum le pun în fiecare zi când am meci. Când n-am meci, pot să-mi iau și altă geantă, nu contează. Dar când am meci păstrez totul la fel. Dacă joc seara, îmi fac geanta de dimineață. Îmi iau cam 10 echipamente la fiecare turneu. Iar încălțări 3-4 perechi. Depinde, pe zgură nu se uzează atât de tare, dar pe hard am nevoie cam de o pereche pe săptămână. Trebuie să uzez puțin adidașii înainte să intru pe teren, să mă obișnuiesc cu ei. În schimb, îmi place să am haine noi când joc meciuri”.

Simona Halep e în sferturi la Wimbledon

Zilele acestea, românca participă la turneul de la Wimbledon și a reușit , după ce a învins-o pe Paula Badosa, locul 4 mondial.

Halep s-a impus în doar 59 de minute.

„Cred că am făcut un meci bun. Badosa joacă foarte bine, este greu să bați. (…) Mi-a lipsit enorm Wimbledon, joc pentru prima dată în ultimii trei ani. A fost minunat să joc”, a spus Halep la finalul partidei.

Pentru Simona Halep e a cincea oară când ajunge în această fază a competiției, cu care, dintre jucătoarele active, se mai pot lăuda doar surorile Venus și Serena Williams.