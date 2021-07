Transferul lui Alexandru Cicâldău la Galatasary, o chestiune de timp. Mutarea, confirmată de presa internaționlă

CS Universitatea Craiova s-ar fi înțeles deja cu Galatasaray Istanbul pentru transferul lui Alexandru Cicâldău. Conform informațiilor din presa internațională, mijlocașul în vârstă de 24 de ani ar urma să aibă un contract valabil până în 2026 la cea mai titrată echipă a Turciei.

Mutarea a fost confirmată de mai multe publicații din Turcia, precum Fotomac sau Fanatik, și se vorbește inclusiv despre posibilitatea ca Alexandru Cicâldău să poarte numărul 10 la Galatasaray, numărul pe care l-a purtat și marele Gheorghe Hagi, idol și astăzi pentru suporterii formației de la Istanbul.

La perfectarea transferului contribuie inclusiv Gheorghe Hagi, care a discutat cu antrenorul Fatih Terim despre fotbalistul oltean, scrie jurnalistul Nicolo Schira, susținând că discuțiile sunt încă în desfășurare și că există o clauză de reziliere a contractului cu Craiova de 10 milioane de euro, iar partea turcă încearcă să diminueze suma de transfer.

#Galatasaray have talked with Alexandre #Cicaldau’s agent (P.Chiodi) for a contract until 2026 in the last days: #Hagi made an important endorsement to Gala’s management and coach #Terim for him. Talks ongoing with #Craiova (there is a release clause by €10M) to close the deal

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 23, 2021