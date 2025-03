Angie Stone a murit. Cântăreaţa R&B a fost implicată într-un accident, în timp ce pleca de la un concert

Angie Stone a murit, sâmbătă dimineaţa, într-un rutier. R&B era cunoscută pentru hituri, precum „No More Rain (In This Cloud)” şi „Wish I Didn’t Miss You”.

Accident rutier

Angie Stone a murit la 63 de ani, într-un accident rutier. Ea avusese un concert vineri în Mobile, . Era împreună cu nouă persoane care călătoreau spre Atlanta, Georgia, într-o dubiţă Sprinter, când a avut loc accidentul, scrie .

„Vocea şi spiritul lui Angie Stone vor trăi veşnic în inimile celor pe care i-a atins”, se arată într-o declaraţie a purtătoarei sale de cuvânt. „Detaliile cu privire la serviciile memoriale vor fi anunţate de familie în timp util.”

Cu câteva săptămâni în urmă, artista scrisese pe rețelele de socializare despre cariera ei și viitoare planuri.

„Am fost în joc timp de 50 de ani. Primul meu album solo are 25 de ani. Am muncit mult de-a lungul anilor”, a scris ea. „Dumnezeu mi-a dat acest dar şi l-am împărtăşit cu lumea. Chiar şi în acest moment îl întreb pe Creatorul meu ce urmează pentru că mai am atât de multe de oferit.”

Angie Stone s-a născut în Columbia, Carolina de Sud. A avut o carieră de patru decenii în divertisment. Și-a început cariera în anii ’70, ca membră a The Sequence, un grup de rap feminin de pionierat care a produs hit-ul „Funk You Up”.

Ulterior, a trecut la muzica neo-soul şi R&B ca artist solo, cu albume precum „Black Diamond” în 1999 şi „Mahogany Soul” în 2001.