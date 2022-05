Transferul lui Erling Haaland la Manchester City pare iminent. Liderul din Premier League anunță că a ajuns la un acord cu Borussia Dortmund

Manchester City, liderul la zi din Premier League, a anunțat că a ajuns la un acord de principiu cu clubul german Borussia Dortmund pentru transferul atacantului Erling Haaland, unul dintre cei mai râvniți fotbaliști ai momentului.

„Manchester City poate confirma că am ajuns la un acord de principiu cu Borussia Dortmund pentru a-l transfera la club pe atacantul Erling Haaland pe 1 iulie 2022”, se arată în mesajul postat de pe Twitter de reprezentanții liderului din Premier League.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.

The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.

— Manchester City (@ManCity)