Caz halucinant într-o benzinărie din Roman! Șoferii s-au trezit cu apă în rezervoare, în loc de combustibil: „Am stricat mașina, am stricat tot”

În dimineața zilei de joi, 5 octombrie, la o benzinărie din Roman, mai multe persoane care au alimentat au primit apă în rezervoare, în loc de combustibil.

Drept urmare, șoferii au fost nevoiți să scoată bani din buzunare pentru a-și tracta mașinile, asta după ce au rămas cu ele stricate în drum.

Apă în loc de combustibil, în rezervoarele unei benzinării!

După ce a fost nevoit să apeleze la o platformă pentru a tracta autoturismul până acasă, un bărbat a alertat autoritățile. Mai mult, în urma unor verificări s-a constat că mașina avea apă în rezervor, în loc de motorină.

„Eu nu mai aveam nimic în rezervor. Și era logic, motorul mergea – când a tras pompa, a tras apa, motorul s-a oprit. Unii au rămas pe la linia ferată spre Piatra, alții pe Varianta. Numai apă, efectiv apă, și cred că a rămas pe fund un deget benzină”, a declarat clientul păgubit.

Reprezentanții benzinăriei, care au fost contactați de presa locală, susțin că vina nu este a lor, ci a celor care trebuiau să se ocupe de curățarea rezervoarelor stației de combustibil, notează t.

Reprezentanții stației de benzină spun că șoferii vor fi despăgubiți

„Ia uitați ce scot din pompă, apă chioară. Am stricat mașina, am stricat tot. Nici la locul de muncă nu am putut sa ajung. Ia uitați ce scot băieții”, a spus un alt client.

„Plătim aproape 9 lei pe litru și uitați ce plătim: clor, apă sau ce o fi aici. Au spus că dacă o ducem într-un service ne despăgubește, dar după o perioada îndelungată. Nu mi se pare corect”, a mai declarat un bărbat.