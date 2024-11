Noul primar al unei comune este acuzat că ”a dat-o de pereți” pe fosta primăriță

Un incident tensionat a avut loc luni, 25 noiembrie 2024, în Primăria Țibănești, unde Neculai Munteanu, edilul comunei, este acuzat de fosta primăriță Aurica Cobuz că ar fi bruscat-o și sechestrat-o în biroul său.

Fosta primăriță a chemat poliția pentru a raporta agresiunea

Aurica Cobuz a oferit detalii despre incident, susținând că totul a pornit de la o dispută legată de un document. „M-am dus la primărie să rezolv cu amnistia asta fiscală, că mai aveam niște datorii. M-am dus la o contabilă luni (n.r. – 25 noiembrie 2024), nu era, își luase liber.

M-am dus la o angajată de la serviciul financiar și i-am spus să îmi dea informații despre datoriile pe care le am pe persoană juridică, dar și ce datorii am și pe CNP, pe persoană fizică.

Atunci, ea a verificat iar pe persoană fizică mi-a spus că datoriile sunt zero. Am rugat-o să îmi listeze că sunt pe zero, că nu am datorii. Nu a vrut.”, arată .

Conform acesteia, primarul a intervenit ulterior și situația a degenerat.„Primarul mi-a spus să îi dau hârtiile, să se uite pe ele. Atunci, eu i-am spus că nu i le mai dau. De aici a început scandalul. În momentul când am pus mâna pe clanță să ies din birou, primarul a pus un picior golănește, să blocheze ușa, și cu mâna a sucit cheia în ușă. Tot îmi spunea să îi dau hârtiile. Atunci, m-a împins în perete din dorința de a-mi lua hârtiile.”

Cobuz a afirmat că incidentul a avut un impact asupra sănătății sale, necesitând intervenția unui echipaj medical.„Pur și simplu, el m-a sechestrat. Am să merg la avocat și să-mi scot certificat medico-legal”, a adăugat aceasta.

Primarul Neculai Munteanu a negat orice implicare într-un act de agresiune, declarând că situația a fost exagerată de fosta primăriță.„Nu, nu s-a întâmplat nimic. Ea are datorii, a încercat să facă ea acolo ceva, să iasă fără datorii la bugetul de stat, pe persoana fizică. A vrut să găsească motiv de hârjoană, că nu a fost mulțumită de votul de aici.”

Acesta a explicat că disputa a pornit de la un document considerat necorespunzător.„După ce l-am semnat, mi-am dat seama că nu e cel care trebuie și atunci i-am spus să mi-l dea, că nu e ok. De aici a început. Dar a fost doar o discuție, a exagerat ea, nu a fost nimic.”

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Iași a confirmat deschiderea unui dosar penal pentru purtare abuzivă, iar cercetările sunt în curs pentru a stabili faptele.

„La data de 25 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurală Miroslava au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în urma discuțiilor purtate cu apelanta în vârstă de 64 de ani, aceasta a declarat faptul că ar fi fost îmbrâncită de către un bărbat de 54 de ani.”Ancheta continuă pentru clarificarea circumstanțelor și adoptarea măsurilor legale necesare.