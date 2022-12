Disperarea comercianților de la Vama Iași: „Vor să anihileze antreprenorii mici”. Ce se întâmplă cu camioanele de marfă care ajung la verificări

Un comerciant din Iași, care a importat fructe și legume din Albania a stat blocat mai multe zile în Vama Iași din zona CUG. Nicoleta Potârniche acuză faptul că vama nu este funcțională, iar afaceriștii pierd sume importante.

Pe de altă parte, reprezentanții vămii au menționat că femeia nu avea toate avizele pentru marfă, situație în care declarația vamală nu putea fi depusă.

Nicoleta Potârniche a hotărât să-și deschidă o mică afacere

Aglomerația de la Biroul Vamal Iași din zona CUG nu pare să aibă vreo rezolvare. Sute de camioane sunt aliniate zilnic, iar șoferii sunt disperați , ce se întind pe parcursul mai multor zile. Un comerciant din Iași a povestiti prin ce chinuri a trecut în ultima perioadă. Nicoleta Potârniche a hotărât să-și deschidă o mică afacere.

Astfel că a început să cumpere marfă din Albania, pe care o vindea ulterior în Piața CUG. Aventura a început săptămână trecută, când a cumpărat un camion de legume și fructe, investiția fiind de 12.000 de euro. Camionul avea 22 de tone de marfă. Vinerea trecută, acesta a fost parcat în curtea Biroului Vamal pentru verificarea actelor. Deși marfa era perisabilă, camionul a fost ținut timp de trei zile fără să fie procesate documentele.

Nicoleta Potârniche le-a explicat funcționarilor vamali că marfa este perisabilă, dar nu a găsit înțelegere.

Nicoleta Potârniche a mai spus că cel mai mult a fost încurcată de un funcționar de la Direcția Agricolă Iași, care trebuia să verifice marfa, însă acesta nu era de găsit.

„Camionul a fost oprit și nu a fost desigilat, pentru că un inspector de la Direcția Agricolă nu a fost prezent, lucrează doar câteva ore pe zi, din câte am înțeles. Cei de la DSV nu au reușit să mă ajute cu documentele care trebuiau, un angajat de la Direcția Vamală nu venea fără inspectorul de la Direcția Agricolă.

Un conglomerat de piedici, cu intenție directă, ca să dărâme și să anihileze antreprenorii mici. Pentru supermarketuri și corporații mari nu există aceste probleme, doar pentru noi, cei mici. Efectiv, Vama Iași, Tehnopolis – CUG, nu este o vamă funcțională. Nu este niciun program stabil. Am ajuns cu camionul la ora 6, vineri seara, cu marfă perisabilă.

I-am anunțat vinei, la ora 11:00, dar nu au luat măsuri ca să nu ajung în situația în care am daune de 50 la sută. Camionul a fost lăsat, cu intenție, până luni seara. Vreau ca noi, românii, să conștientizăm că putem să facem lucrurile, dacă suntem uniți, dacă luptăm pentru drepturile și libertățile noastre”, a spus Nicoleta Potârniche, aflată cu marfa la vânzare în Piața CUG, potrivit bzi.ro.

S-a luat în calcul ca vama să fie mutată în comuna Miroslava, dar nu s-au făcut prea multe demersuri

În ultima perioadă, imaginea Biroului Vamal Iași a fost știrbită după ce procurorii DNA au reținut mai mulți funcționari, inclusiv pe șeful Dănuț Bolohan, pentru luare de mită. Cei implicați au fost plasați în arest la domiciliu.

Alexandru Mihai este funcționarul de la Direcția Agricolă, care trebuia să verifice certificatele de conformitate, etapă ce permitea mărfurilor să fie comercializate în România. Angajatul instituției a explicat că, deși se afla în afara programului de lucru, s-a prezentat la vamă ca să controleze marfa din camion.

„Nu este o persoană de la Direcția Agricolă care să stea la Vamă. . Am venit în timpul meu liber. Și vineri, chiar dacă era zi liberă, am fost să dăm drumul la două mașini. Noi încercăm să ajutăm pe toată lumea.

Am vorbit ca atunci când mergem pe teren să trecem dimineața și după-amiaza pe la vamă. La camionul doamnei am ajuns luni. Fiind în afara programului, le-am transmis că nu pot folosi mașina instituției. Am convenit cu doamna să ne întâlnim la jumătatea drumului. M-a luat cu mașina și m-a lăsat acolo. Asta s-a întâmplat”, a explicat Alexandru Mihai.

La un moment dat, pentru evitarea aglomerației s-a luat în calcul ca vama să fie mutată în comuna Miroslava, dar nu s-au făcut prea multe demersuri.

Reprezentanții Biroului Vamala Iași au transmis că Nicoleta Potârniche nu deținea certificatul de conformitate pentru fructe și legume proaspete, eliberat de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA).

„Societatea comercială nu a avut documentația completă, iar declarația vamală nu putea fi depusă. Când a făcut dovada acestor avize, procesarea s-a realizat în mai puțin de 10 minute. Zilnic, la Biroul Vamala Iași sunt procesate între 200 și 240 de camioane sau TIR-uri”, a precizat Elena Cotea, șefa Biroului Vamal Iași.